تكنولوجيا: مساهمو أبل يقاضونها بتهمة التلاعب بحقيقة تقدمها في الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفع عدد من المساهمين دعوى قضائية ضد شركة أبل، متهمين إياها بتضليلهم بشأن مستوى تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد فيما يتعلق بتقنية “Apple Intelligence”.

أكد المساهمون أن الشركة أوحت لهم بأن هذه التقنية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز مبيعات سلسلة آيفون 16، مما دفعهم لاتخاذ قرارات استثمارية مبنية على هذه التوقعات.

ووفقًا للدعوى التي يقودها المستثمر إريك تاكر، فقد تعمّدت أبل التقليل من أهمية الوقت اللازم لإطلاق الميزات الموعودة، وهو ما يعتبرونه تضليلًا متعمدًا.

تُشير الدعوى إلى أن هذا التأخير قد يؤدي إلى خسائر محتملة تُقدَّر بمئات المليارات من الدولارات خلال السنة المالية التي تنتهي في 9 يونيو 2025. وكانت أبل قد أعلنت في 2024 عن مجموعة من التحديثات التي وعدت بتقديم تجربة أكثر تخصيصًا للمستخدمين.

ورغم أن بعض هذه التحديثات قد تم إطلاقها بالفعل، فإن التحسينات المنتظرة على المساعد الصوتي “سيري” لم تُنفَّذ كما وعدت الشركة.

في مؤتمر WWDC، وعدت أبل بتقديم نسخة محسّنة وأكثر ذكاءً من سيري، إلا أن المساعد الجديد لم يظهر، حتى بعدما أجّلت أبل إطلاق التحديثات في مارس إلى عام 2026.

وفي مؤتمر WWDC 2025، اكتفت الشركة بالقول إنها لا تزال تعمل على المشروع دون تحديد موعد للإطلاق.

ووفقًا لوكالة رويترز، فقد فقدت أسهم أبل ما يقارب ربع قيمتها منذ 26 ديسمبر 2024، ما يعادل خسارة تُقدَّر بحوالي 900 مليار دولار من القيمة السوقية. ويُعزى جزء من هذا الانخفاض أيضًا إلى التغيرات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

تذكر الدعوى كلًا من الرئيس التنفيذي تيم كوك، والمدير المالي الحالي كيفان باريك، والمدير المالي السابق لوكا مايستري كمدعى عليهم في القضية، التي تتهمهم بالتضليل والاحتيال في الأوراق المالية.

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