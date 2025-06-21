تكنولوجيا: هواوي تكشف HarmonyOS 6 بذكاء اصطناعي متطور ونسخة تجريبية للمطورين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هواوي اليوم مؤتمرها السنوي للمطورين، حيث اعتلى المدير التنفيذي ريتشارد يو المنصة ليكشف رسميًا عن HarmonyOS 6، الإصدار الجديد من نظامها التشغيلي المطوّر داخليًا.

جاء HarmonyOS 6 بعدد من التحسينات على التصميم والأداء، لكن أبرز ما يميز هذا التحديث هو إدخال نظام الذكاء الاصطناعي الجديد Intelligent Agent Framework، الذي يهدف إلى تقديم تجربة تفاعل أكثر طبيعية وإنسانية بين المستخدم والمساعد الشخصي الجديد XiaoYi.

يسعى HarmonyOS 6 إلى تجاوز الأوامر الصوتية التقليدية من خلال فهم نوايا المستخدم والتصرف بناءً عليها بطريقة أكثر ذكاءً. يدعم XiaoYi ميزة مسح الشاشة بالكامل لتقديم نتائج فورية، مشابهة لما توفره ميزة “Circle to Search”.

وقد استعرضت هواوي على المسرح كيفية استخدام إطار الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمستخدم التحدث إلى ChatExcel لإنجاز مهام Excel، أو طلب المساعدة من XiaoYi في تطوير تطبيقات خاصة بـ HarmonyOS 6.

ومن الميزات اللافتة في النظام ميزة Touch and Share، التي تتيح للمستخدم نقل الملفات أو الانضمام إلى لعبة مع الأصدقاء ببساطة عبر لمس الهاتف لشاشة الحاسب.

تعمل هذه الميزة بين هواتف وأجهزة حاسب محددة، ولم تحدد هواوي بعد الأجهزة المتوافقة، لكنها قد تكون حصرية لأجهزتها.

أطلقت هواوي أيضًا النسخة التجريبية من HarmonyOS 6 للمطورين، ويمكن للمطورين التسجيل حتى 30 يونيو، بشرط إكمال عملية التحقق عبر منصة Huawei Developer Alliance.

تشمل الأجهزة الداعمة حاليًا: Huawei Mate 70 و70 Pro، Mate 60 و60 Pro، Mate X5، بالإضافة إلى MatePad Pro 11-inch (إصدار 2024) وMatePad Pro 13.2 (إصدار 2025).

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