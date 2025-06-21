شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا جديدة تطرحها جوجل فى هاتفها Pixel 10 Pro.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد هاتف Pixel 10 Pro، أحد الهواتف الرائدة، حيث مم المقرر طرحه في أغسطس، ويأتي الهاتف الجديد من جوجل بمعالج مميز وهو معالج Tensor G5 الجديد المُخصص لهاتف Pixel 10 Pro وباقي طُرز هذه العائلة.

وستُصمم جوجل هذه القطعة من السيليكون من الصفر، وستُصنّعها شركة TSMC (الشركة المُصنّعة لرقائق iPhone)، حيث تقوم جوجل باستبدال العديد من المكونات الرئيسية، بما في ذلك وحدة معالجة الرسومات (GPU) والمودم ومعالج إشارة الصورة، بهدف تحسين الكفاءة وأداء الكاميرا والاستقرار.

ورغم أن مكاسب الأداء الإجمالية قد تكون متواضعة، إلا أن هذا التحول يمنح جوجل تحكمًا أكبر في تصميم رقاقاتها - مع أنه قد يُسبب أخطاءً مبكرة، إذ يُعدّ هذا في الواقع جهدًا من الجيل الأول ضمن سلسلة توريد جديدة.

مواصفات هاتف Pixel 10

من المتوقع أن يُقدّم هاتف Pixel 10 نظام تصوير ماكرو جديد يستخدم مستشعرَي التصوير المُقرّب والتصوير فائق الاتساع، مع التبديل بينهما بناءً على مدى قرب المستخدم من الهدف.

كما يتيح هذا النهج المُقرّب، الذي سبق استخدامه في أجهزة أخرى، للمستخدمين التقاط صور مُقرّبة مُفصّلة من مسافة أبعد، وهو أمر مُفيد لأجسام مثل الحشرات.

وسيظلّ استخدام المستشعر فائق الاتساع مُتاحًا للقطات القريبة جدًا، بينما تُوفّر عدسة التصوير المُقرّب مدىً أطول وتشويشًا طبيعيًا في الخلفية.

مستشعر بصمة إصبع جديد وموثوق

ومن المتوقع أن تُحسّن جوجل مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية في هاتف Pixel 10 Pro القادم والهواتف الأخرى، مما يجعله أسرع وأكثر استجابة، خاصةً عندما تكون أصابع المستخدمين مبللة أو متسخة.

في حين أن ميزة فتح القفل بالوجه قد استوفت معايير أمان عالية منذ هاتف Pixel 8، تواصل جوجل توفير خياري البصمة البيومترية لمزيد من المرونة وراحة المستخدم، حيث يضمن هذا النهج ثنائي النظام للمستخدمين إمكانية الوصول الآمن في مختلف المواقف.