شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تتوقع العيش على المريخ فى غضون 15 عامًا فقط والان مع تفاصيل الخبر

تأمل وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أن يصبح حلم العيش على المريخ حقيقة واقعة في غضون 15 عامًا فقط، وفي تقرير جديد، تحدد الوكالة، التي تمثل أكثر من 20 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة، رؤية طموحة لاستكشاف الفضاء بحلول عام 2040.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ينص التقرير: "بحلول عام 2040، نتصور وجودًا أوروبيًا مرنًا عبر مدارات الأرض والنظام الشمسي"، مضيفا "التوسع في الفضاء ليس رفاهية بل ضرورة، ولم يعد الفضاء حدودًا بل أصبح إقليمًا، إنه يطلق العنان لموارد مجهولة تفتح أسواقًا جديدة ويمكّن من تحقيق إنجازات علمية."

يُظهر التقرير الجديد، "التكنولوجيا 2040: رؤية لوكالة الفضاء الأوروبية"، للجمهور أين تريد وكالة الفضاء الأوروبية أن تكون "في العقود القادمة، والاتجاهات لتحقيق ذلك".

كما أنه كجزء من رؤيتها، سيعيش البشر، في غضون 15 عامًا فقط، في موائل "وفيرة" تُسمى "واحات الفضاء" في مدار الأرض، وكذلك على القمر والمريخ وما وراءهما.

ستحمي هذه القباب البيضاء البشر من الإشعاع الكوني، وتوفر لهم مكانًا للنوم وتناول الطعام والعمل بين الرحلات الخارجية.

ستكون موائل مكتفية ذاتيًا تمامًا، تُنتج طاقتها وغذائها بنفسها، مما يجعل مهمات إعادة الإمداد من الأرض شيئًا من الماضي.

وسيعتمد البشر على تكنولوجيا ذاتية التشغيل تُشبه الروبوتات في سلسلة أفلام حرب النجوم لاستكشاف الكوكب الشاسع، الذي يبلغ قطره حوالي 4212 ميلًا.

تؤكد وكالة الفضاء الأوروبية على ضرورة حماية هذه الموائل لرواد الفضاء من الظروف الخارجية القاسية، داعيةً إلى استخدام "مواد ذكية للحماية من الإشعاع".

وستُزود هذه الموائل بقدرات استشعار عالية التقنية للتنبؤ بالمخاطر المتغيرة ورصدها والتخفيف منها، مثل الصخور الفضائية القادمة.

وفي حال هبوطها على المريخ، سيتم استخراج موادها من المذنبات والكويكبات، واستخدامها في مواد البناء، مع تحليلها للكشف عن المزيد عن تاريخ نظامنا الشمسي.

كما تتصور وكالة الفضاء الأوروبية مستقبلاً لن تكون فيه "الهياكل الفضائية الكبيرة"، مثل المركبات الفضائية والأقمار الصناعية والتلسكوبات ومحطات الفضاء، مقيدة بحدود أبعاد مركبات الإطلاق، وبدلاً من ذلك، يُمكن تصنيع وتجميع مثل هذه الآلة مباشرةً في المدار، أو على سطح القمر أو المريخ.