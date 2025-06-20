شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير: كويكب مدمر للمدن فى مسار تصادمى مع القمر وقد يمطر الأرض بشظايا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت ناسا، أن الكويكب 2024 YR4 المدمر للمدن لم يعد من المرجح أن يصطدم بالأرض، لكن العلماء يحذرون من أن التهديد الذي تشكله هذه الصخرة الفضائية القاتلة لم ينتهِ بعد، فإن احتمال اصطدام الكويكب، الذي يبلغ طوله 60 مترًا، بالقمر في 22 ديسمبر 2032 لا يزال 4.3%.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيؤدي هذا الاصطدام إلى غمر الأرض بموجة من الشظايا التي قد تُلحق الضرر بالأقمار الصناعية في مدارها.

ووفقًا لمحاكاة أجراها الدكتور بول ويجيرت، من جامعة ويسترن أونتاريو، يمكن أن يصطدم الكويكب بالقمر بسرعة تزيد عن 29,000 ميل في الساعة (46,800 كيلومتر في الساعة)، مما يُحدث حفرة قطرها 0.6 ميل في أكبر اصطدام قمري منذ 5,000 عام.

إذا اصطدمت الشظايا بالأرض، فقد تُوجّه جاذبية الأرض ما بين 10% و30% من المواد المقذوفة مباشرةً نحو كوكبنا، ويكون لهذا عواقب وخيمة على آلاف الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض.

تُظهر حسابات الدكتور ويجرت أن الشظايا قد تُسبب أضرارًا تصل إلى عقد من الزمن في غضون أيام قليلة.

جدير بالذكر أن الكويكب 2024 YR4 اكتُشف لأول مرة في ديسمبر 2024، وسرعان ما أثار قلق علماء الفلك مع ارتفاع فرص اصطدامه بالأرض، وفي ذروته، توقع علماء الفلك أن تكون فرصة اصطدام الكويكب بالأرض في عام 2032 3.1%.

وبينما أكدت عمليات الرصد الطارئة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) قريبًا أن الكويكب لن يصطدم بالأرض، إلا أنها كشفت أيضًا عن احتمالية عالية بشكل مفاجئ لاصطدامه بالقمر.