علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: زى النهاردة.. إطلاق مكوك تشالينجر لأهم شبكة اتصالات إندونيسية

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  • تكنولوجيا: زى النهاردة.. إطلاق مكوك تشالينجر لأهم شبكة اتصالات إندونيسية 1/2
  • تكنولوجيا: زى النهاردة.. إطلاق مكوك تشالينجر لأهم شبكة اتصالات إندونيسية 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أميرة شحاتة

الجمعة، 20 يونيو 2025 08:00 م

هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم 20 يونيو ولكن من عام 1983، أطلق طاقم مكوك الفضاء تشالنجر، بمن فيهم سالي رايد، أول رائدة فضاء أمريكية، قمرًا صناعيًا إندونيسيًا للاتصالات يُدعى بالابا-بي1 في مداره.


مكوك الفضاء

 

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تعد بالابا هي سلسلة من الأقمار الصناعية المملوكة لشركة الاتصالات الإندونيسية تيليكوم.


وأطلقت الولايات المتحدة جميع الأقمار الصناعية التسعة، بدءًا من القمر الأول عام 1976، حيث جعل هذا إندونيسيا أول دولة نامية تُشغّل نظامها المحلي للأقمار الصناعية، كما توفر أقمار بالابا الصناعية الآن اتصالات لأكثر من 6000 جزيرة في إندونيسيا.

 

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محررين الخليج 365

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