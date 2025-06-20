شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح تحديث جديد سيضيف إعلانات داخل التطبيق خلال الأشهر المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

يقوم تطبيق واتساب حاليًا بطرح تحديث جديد سيضيف إعلانات داخل التطبيق إلى تجربة المستخدم.

تم تصميم هذه الاستراتيجية ، بواسطة Meta لجعل تطبيق المراسلة منصة متعددة الوظائف.

وتأتى هذه الإعلانات كجزء من استراتيجية تحقيق الدخل الأوسع نطاقًا الخاصة بـ WhatsApp ، وسوف تظهر فقط في أقسام معينة من التطبيق.

وبحسب موقع Meta، سيتم العثور عليها ضمن علامة التبويب "التحديثات"، حيث يمكن للمستخدمين نشر الحالات.

ويحتوي هذا القسم أيضًا على القنوات التي يمكن للمستخدمين متابعتها والتفاعل معها ، وسيتم تصميم الإعلانات لتناسب المستخدمين الأفراد استنادًا إلى المعلومات التي تشاركها مع WhatsApp.

ويتضمن ذلك تفاصيل حول موقعك، واللغة، والقنوات التي تتابعها، وكيفية تفاعلك مع الإعلانات التي تشاهدها، وسيتم أيضًا الاستفادة من تفضيلات الإعلانات الخاصة بك إذا قمت بإضافة WhatsApp إلى مركز حسابات Meta ، ولن يؤثر التحديث الجديد على المناطق الأخرى من تطبيق المراسلة الشهير ، وهذا يعني أن الرسائل الخاصة والدردشات لن تتأثر بالإعلانات.

وقالت واتساب إن الميزات الجديدة سيتم طرحها تدريجيا عالميا خلال الأشهر المقبلة ، كما هو الحال في كل ما نقوم به في WhatsApp، قمنا ببناء هذه الميزات بطريقة خاصة قدر الإمكان"، وأوضح أحد الممثلين ، تظل رسائلك الشخصية ومكالماتك وحالاتك مشفرة من البداية إلى النهاية، مما يعني أنه لا يمكن لأحد (ولا حتى نحن) رؤيتها أو سماعها ، وأكدت الشركة أن صيغة الرسائل الكلاسيكية لتطبيق واتساب ستبقى دون أي تأثير.

ويأتي ذلك بعد ردود فعل عنيفة بشأن زيادة الذكاء الاصطناعي الذي يشغل مساحة على الصفحة الرئيسية ، وقالت واتساب: "هذه الميزات الجديدة ستظهر فقط في علامة التبويب "التحديثات"، بعيدًا عن محادثاتك الشخصية ، وهذا يعني أنه إذا كنت تستخدم WhatsApp فقط للدردشة مع الأصدقاء والأحباء، فلن يطرأ أي تغيير على تجربتك على الإطلاق.

وستظل الرسائل الخاصة والمكالمات والحالات الخاصة بالتطبيق محمية بالتشفير الشامل.

ويمكن للشركات أيضًا الترويج لقنواتها داخل دليل WhatsApp ، وهناك أيضًا القنوات الترويجية، والتي تسمح للأشخاص بتعزيز ظهور قنواتهم مقابل تكلفة.