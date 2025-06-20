شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير عاجل من فيسبوك لجميع المستخدمين بشأن خطر "سرقة كلمات المرور" والان مع تفاصيل الخبر

حثت ميتا مليارات مستخدمي الفيسبوك على استخدام طريقة جديدة لتسجيل الدخول، ويقول المسؤولون الذين يديرون فيسبوك إن النظام الجديد أكثر أمانًا من كلمات المرور، والتي يمكن "تخمينها أو سرقتها بسهولة".

وبدلاً من ذلك، يقدم فيسبوك الآن مفاتيح المرور على الهواتف الذكية مثل iPhone أو Android، بدلاً من كتابة كلمة مرور، يمكنك تسجيل الدخول بنفس طريقة فتح هاتفك ، أي من خلال مسح Face ID على iPhone، أو من خلال لمس مستشعر بصمة الإصبع.

وهذا جزء من حملة ضخمة من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك جوجل و آبل لاستبدال كلمات المرور بمفاتيح المرور، والتي يُنظر إليها على أنها أكثر أمانًا.

وأوضحت ميتا، أن "مفاتيح المرور هي بيانات اعتماد رقمية آمنة تعمل كبدائل لكلمات المرور"، وإنها تسمح لك بتسجيل الدخول إلى مواقع الويب والتطبيقات بشكل آمن من خلال التحقق من هويتك باستخدام بصمة الإصبع أو الوجه أو رقم التعريف الشخصي الذي تستخدمه لفتح قفل جهازك.



ويمكن أن توفر لك مفاتيح المرور راحة البال بشأن أمان حسابك فلا يمكن تخمينها أو سرقتها بسهولة ، وبمجرد إنشائها، فإنها تجعل تسجيل الدخول إلى فيسبوك أسرع وأسهل من أي وقت مضى، دون الحاجة إلى حفظ كلمة المرور.

وتقول شركة Meta إن Passkeys سوف تصبح متاحة لفيسبوك "قريبًا" وأن عملية الطرح بدأت بالفعل.

ومن المقرر أيضًا أن تصل إلى تطبيق Messenger "في الأشهر المقبلة" ، بمجرد إعداد مفتاح مرور Facebook، فسوف يعمل أيضًا على Messenger عند إضافة هذا الدعم.

وأضافت ، قد كان الحصول على كلمة مرور جيدة هو التوصية التي قدمها خبراء الأمن لسنوات عديدة، لكن كلمات المرور لها مشاكل كبيرة ، ومن الصعب تذكرها إلا إذا كانت قصيرة مما يجعل تخمينها سهلاً.



وكثيراً ما يعيد الأشخاص استخدام كلمات المرور على تطبيقات ومواقع متعددة، مما يسمح للمتسللين باختراق العديد من الحسابات في وقت واحد.

حتى لو كنت تستخدم عمليات تسجيل دخول طويلة وفريدة من نوعها عبر مدير كلمات المرور الذي يتذكرها لك، فما زال من الممكن تسريبها أو اختراقها .

ولا توجد مثل هذه المشاكل مع مفاتيح المرور، مما يجعلها أكثر أمانًا.

وأوضحت ميتا، أن "مفاتيح المرور تمثل ترقية في مجال الأمان مقارنة بكلمات المرور التقليدية وأكواد الرسائل النصية القصيرة لمرة واحدة ، نظرًا لأنها مقاومة للتخمين أو السرقة من قبل مواقع الويب الضارة أو روابط الاحتيال، مما يجعلها فعالة ضد هجمات التصيد الاحتيالي ورش كلمات المرور.

ومن خلال استخدام مفاتيح المرور، ستتمتع بحماية متزايدة ضد التهديدات عبر الإنترنت مع تبسيط تجربة تسجيل الدخول الخاصة بك أيضًا."

وأضاف ميتا: "مفاتيح المرور وبصمة الإصبع أو مسح الوجه أو رقم التعريف الشخصي الذي تستخدمه لإنشائها يتم تخزينها دائمًا على جهازك ولن نراها أو نشاركها أو نخزنها أبدًا".

كيفية رفع مستوى مفتاح المرور



بمجرد توفر مفاتيح المرور لك، ستتلقى تنبيهًا عند تسجيل الدخول إلى حسابك ، ويمكنك أيضًا العثور على هذا الخيار في منطقة مركز الحسابات ضمن إعدادات Facebook ، سيستغرق الأمر بضع ثوانٍ لربط مفتاح المرور الخاص بك بمسح الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز قفل الشاشة.

وبعد ذلك، يمكنك استخدام مفتاح المرور الخاص بك لتسجيل الدخول على هاتفك المحمول في المستقبل.