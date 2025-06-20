شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 17 سبتمبر الموعد النهائى لإقرار الولايات المتحدة مصير تيك توك بعد مد المهلة والان مع تفاصيل الخبر

مدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الموعد النهائي لشركة بايت دانس الصينية لبيع أصول تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة في الولايات المتحدة للمرة الثالثة حتى 17 سبتمبر ، على الرغم من قانون يفرض البيع أو الإغلاق دون إحراز تقدم كبير.

ووقّع ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بتأجيل الموعد النهائي الذي كان مقرراً يوم الخميس لمدة 90 يوماً، وهي الخطوة التي أشار إليها سابقاً.

وكان ترامب قد منح مرتين بالفعل إعفاء من التنفيذ الفيدرالي لقانون يفرض بيع أو إغلاق تيك توك والذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير، في غياب تقدم كبير نحو البيع.

وقال ترامب، إنه يريد إبقاء التطبيق، الذي ساعده في جذب الناخبين الشباب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، نشطًا في الولايات المتحدة.

كما أعرب عن تفاؤله بأن الرئيس الصيني شي جين بينج سيوافق على صفقة تحافظ على التطبيق، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى أهمية الموضوع في المحادثات الجارية بين البلدين لحل النزاع بشأن التعريفات الجمركية.

وقالت شركة تيك توك في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "نحن ممتنون لقيادة الرئيس ترامب ودعمه في ضمان استمرار توفر تيك توك".

وقالت الشركة، إنها تواصل العمل مع مكتب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بشأن هذه المسألة.



وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين في مؤتمر صحفى "لقد حان الوقت لإبرام صفقة جيدة ، وأضافت أن محامي البيت الأبيض ووزارة العدل يعتقدون أن التمديد قائم على أسس قانونية متينة.

وقال ليفيت، إن "الرئيس ترامب لا يريد إغلاق تيك توك"، وأضاف أن الإدارة ستقضي الأشهر الثلاثة المقبلة في التأكد من إتمام عملية البيع وحماية بيانات المستهلكين الأميركيين.

وكان ترامب قد صرّح بأنه "على الأرجح" سيمدد الموعد النهائي ، وقال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "ربما يتعين علينا الحصول على موافقة الصين، لكنني أعتقد أننا سنحصل عليها و أعتقد أن الرئيس شي سيوافق عليها في النهاية".

وبموجب قانون صدر عام 2024 فإنه من المقرر أن يتوقف تطبيق تيك توك عن العمل بحلول 19 يناير ما لم تكمل شركة بايت دانس الصينية، الشركة الأم لتيك توك ، بيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة أو تظهر تقدماً كبيراً نحو البيع.