شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض سوق العملات المشفرة متأثرةً بتوجيهات الاقتصاد الكلى المتشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق العملات المشفرة انخفاضا اليوم الجمعة، متأثرةً بتوجيهات الاقتصاد الكلي المتشددة، وتراجع في التقلبات.



وأشارت منصة "كوين ديسك" المتخصصة في العملات المشفرة إلي تسجيل قيمة عملة بيتكوين انخفاضا لتصل إلى 104 آلاف و700 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية، بنسبة 1.2% خلال 24 ساعة، كما تراجعت قيمة عملة "إيثر" لتصل إلى ما دون مستوى 2860 دولار، منخفضة بنسبة 1.8%.



وذكرت المنصة أن الأداء الضعيف يتماشى مع القلق العام في الأسواق بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي أول أمس الأربعاء بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، مع الاستمرار في تبني نهج حذر يركّز على التضخم.



ووفقا للتقارير، فإن سوق العملات المشفرة يشهد عادة هدوءًا خلال شهري يونيو ويوليو، حيث انخفضت أحجام تداول البيتكوين الأولية إلى أقل من 40%.