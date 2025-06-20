شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت وإسرائيل.. كيف استخدم جيش الاحتلال التكنولوجيا لقتل المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار خبر سقوط صاروخ إيراني بجانب شركة مايكروسوفت في بئر سبع بجنوب إسرائيل، قبل ساعات من صباح اليوم الجمعة، الحديث مرة أخرى عن طبيعة العلاقة بين الشركة الأكبر في عالم التكنولوجيا والكيان الصهيوني، لاسيما بعد الاتهامات التي لاحقت مايكروسوفت الشهور الماضية بشأن تورطها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين بقطاع غزة.

طبيعة العلاقة بين مايكروسوفت والكيان الصهيوني

وتُعد "مايكروسوفت"، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات، من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم، حيث تُطور منتجات وخدمات وأجهزة برمجية، لدى مايكروسوفت تاريخ حافل بالتفاعل الوثيق مع صناعة التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية، وتربطها علاقات وثيقة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال فروعها الإسرائيلية المملوكة بالكامل.

وقدمت الشركة خدمات للحكومة الإسرائيلية، ووزارة الدفاع الإسرائيلية وخدمات سحابية للجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، لدعمها في مواصل جرائمها ضد المدنيين، حيث تزود مايكروسوفت الكيان المحتل بعلم بتقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتُستخدم لتسهيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ماذا تقدم مايكروسوفت للكيان الصهيوني؟

وطبقا لتقارير من الجارديان، فأن مايكروسوفت تُزوّد إسرائيل بالتكنولوجيا المُستخدمة لدعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وارتكاب إبادة جماعية في غزة، حيث تملك الشركة بصمة في جميع البنى التحتية العسكرية الرئيسية وتُشغّل خدمات Microsoft Azure السحابية.

وذكرت التقارير بأن عمل مايكروسوفت لايقتصر على توفير أنظمة البريد الإلكتروني وإدارة الملفات، بل توفر أيضًا تقنياتٍ للأنشطة القتالية والاستخباراتية. وتُعدّ البنية التحتية الرقمية والتقنيات العسكرية التي توفرها مايكروسوفت أساسيةً للحفاظ على دولة الفصل العنصري الإسرائيلية وتنفيذ جرائمها ضد المدنيين.

طبيعة دعم مايكروسوفت للأعمال العسكرية في جيش الاحتلال

تُعدّ مايكروسوفت إسرائيل أحد المراكز الاستراتيجية الثلاثة لشركة مايكروسوفت حول العالم، وإحدى أكبر مساحاتها الدولية المستأجرة، ففي نوفمبر 2023، أطلقت مايكروسوفت أول منطقة لمراكز البيانات السحابية في إسرائيل، باستثمارات تُقدر بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية.

وتعددت مهام مايكروسوفت، فقد تعاونت مع وحدة "مامرام" التابعة للجيش الإسرائيلي المحتل، وهي اختصار لمركز الحوسبة وأنظمة المعلومات، وطوّرت تلك ونجحت في تشغيل السحابة العسكرية الإسرائيلية المُستخدمة لتشغيل "بنك الأهداف" التابع للجيش الإسرائيلي، والذي استُخدم في الهجوم الإسرائيلي على غزة، بالإضافة إلى منصة تُمكّن من جمع المعلومات الاستخبارية.

معلومات عن مكتب مايكروسوفت الذى تم استهدافه اليوم

وحول تفاصيل الواقعة الذى حدث اليوم، فإن المبنى تصاعدت منه الأدخنة دون الوصول الى تفاصيل عن حجم الخسائر التي تكبدها الشركة جراء هذا الحادث، وقد كشفت تقارير عن أن هذا الفرع التي سقط عليها صاروخ إيراني، قد تم افتتاحه في يونيو 2023، ويقع بالحديقة التكنولوجية الفائقة "غاف يام" في مدينة بئر السبع في النقب، حيث تقع الحديقة الصناعية بجوار قاعدة الاتصالات العسكرية الإسرائيلية وحرم مديرية خدمات الكمبيوتر، وتم بناؤها كجزء من خطة إعادة التوطين الجنوبية التي تقودها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقد تم تصميم خطة التطوير العسكري والصناعي هذه لنقل شركات التكنولوجيا جنبًا إلى جنب مع وحدات التكنولوجيا العسكرية إلى النقب من أجل تعزيز اندماج جنود وحدات السايبر في العمل في شركات التكنولوجيا الفائقة في نهاية خدمتهم.