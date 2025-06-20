شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع جديدة من آبل تكشف عن تقنية ضبط تلقائى للصورة تعمل بالليزر والان مع تفاصيل الخبر

تشير براءة اختراع جديدة من آبل إلى أن هواتف آيفون المستقبلية قد تتضمن تحديثًا جذريًا في تقنية التركيز التلقائي، فبدلًا من استخدام جهاز إسقاط نقطي واحد للأشعة تحت الحمراء، كما هو الحال في العديد من الطرازات الحالية، تستكشف آبل نظامًا يستخدم شعاعي ليزر غير مرئيين يعملان معًا لتثبيت التركيز بسرعة ودقة أكبر، حتى عندما يكون الهدف أو المستخدم متحركًا.

وتشرح براءة الاختراع، الموسومة برقم US B2، كيفية عمل نظام الليزر المزدوج هذا ، فعند رفع هاتفك لالتقاط صورة يُطلق كل ليزر نبضة ضوء بزاوية مختلفة قليلاً ، وتقيس مستشعرات دقيقة المدة التي تستغرقها هذه الانعكاسات للعودة ، وإذا اتفقت المسافة بين الشعاعين، يُثبّت هاتف iPhone التركيز على الفور. أما إذا لم يحدث ذلك، فينتظر النظام وينتقل إلى طريقة التركيز التلقائي التقليدية قبل إعادة المحاولة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها التركيز التلقائي بالليزر في الهواتف الذكية ، فقد ظهرت فى الكثير من الهواتف، وكانت طُرز Pixel السابقة من Google تتميز أيضًا بالتركيز التلقائي بالليزر، مع أنها تحولت لاحقًا إلى البكسل المزدوج والأساليب الحاسوبية، و مع ذلك، استخدمت جميع هذه الأنظمة شعاع ليزر واحدًا، والذي يمكن خداعه باستخدام الأسطح العاكسة كالزجاج أو المعدن.

ومع ذلك، يتميز نظام آبل المُقترح باستخدام ليزرين بزوايا مختلفة للتحقق من المسافة بدقة أكبر، في حال اختلاف الإشارتين، يلجأ الهاتف إلى أساليب التركيز التقليدية قبل إعادة المحاولة ، وهو أمر لا تفعله أي كاميرا هاتف موجودة.

ويمكن أن يساعد هذا النهج الجديد في تقليل ضبابية الصور في العديد من المواقف الشائعة، مثل التقاط صورة لحيوانك الأليف وهو يركض في الفناء أو تصوير منظر طبيعي من داخل سيارة أو طائرة متحركة ، وتوفر أشعة الليزر دقة أكبر في تقدير العمق، خاصةً عند التعامل مع الأسطح العاكسة كالماء أو المعدن أو الزجاج.

ما هي المزايا المحتملة لإعداد الليزر المزدوج؟

وفى الملف الذي قدمته شركة Apple، تم تسليط الضوء على بعض المزايا المحتملة:

* صور أسرع: لن تحتاج العدسة إلى البحث ذهابًا وإيابًا للعثور على التركيز، وبالتالي تقل احتمالية تفويت اللحظات العابرة.

* تحسين الدقة: يستطيع النظام اكتشاف وتجنب الانعكاسات الخاطئة، مما يؤدي إلى الحصول على صور أكثر وضوحًا من خلال النوافذ أو الأسوار أو فى الإضاءة المنخفضة.

* كفاءة أفضل: إن التركيز الأقل على البحث يعني انخفاض استخدام الطاقة، مما قد يؤدي إلى إطالة عمر البطارية قليلاً بمرور الوقت.