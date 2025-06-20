شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات جديدة من رسائل جوجل تدير المحادثات بشكل أسهل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت خدمة رسائل جوجل بطرح سلسلة من الميزات الجديدة على نطاق أوسع للمستخدمين ذوي الإصدارات الثابتة، مما يوفر وظائف ضرورية للغاية لتطبيق المراسلة، ومن أبرز هذه الميزات "تأجيل الإشعارات" و"حذفها للجميع"، وهما ميزتان ستوفران تحكمًا ومرونة أكبر في إدارة المحادثات.

وتعمل ميزة "تأجيل الإشعارات" بشكل مشابه لما تجده في تطبيقات البريد الإلكتروني، مما يسمح للمستخدمين بإيقاف المحادثات مؤقتًا دون كتم صوتها تمامًا ، وبالضغط مطولًا على أي محادثة في الصفحة الرئيسية للتطبيق، سيظهر رمز ساعة جديد.

ويؤدي الضغط على هذا الرمز إلى فتح لوحة تتضمن عدة خيارات للتأجيل: ساعة واحدة، 8 ساعات، 24 ساعة، أو دائمًا، وبعد تأجيل المحادثة، ستظهر باللون الرمادي مع رمز غفوة أسفل الوقت والتاريخ، مما يسهل التعرف عليها ، وإذا غيرت رأيك، يمكنك التراجع عن التأجيل بالضغط مطولًا على المحادثة مرة أخرى والضغط على رمز الساعة.

إضافة رئيسية أخرى هي ميزة "الحذف للجميع" المنتظرة بشدة لمحادثات RCS (خدمة الاتصالات الغنية) ، والآن، إذا أرسلت رسالة ندمت عليها أو أخطأت فيها في محادثة جماعية، يمكنك حذفها لدى جميع المشاركين ، الضغط مطولاً على رسالة في محادثة RCS يُظهر أيقونة سلة المهملات مع خيارين: "الحذف لدى الجميع" و"الحذف لي ، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الرسائل المرسلة من إصدارات قديمة من التطبيق قد تظل مرئية للمستلمين الذين لم يُحدّثوا التطبيق بعد.

ويتضمن هذا الإصدار أيضًا طريقة جديدة لتخصيص محادثات المجموعات ، ويمكنك الآن إعادة تسمية محادثات RCS الجماعية، وهي ميزة بسيطة ومفيدة تُسهّل تمييز المجموعات المختلفة ، بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث قسم الصورة الرمزية للملف الشخصي في محادثات المجموعات ، ويمكنك الآن استبدال الشبكة الدائرية الافتراضية 2×2 بصورة مخصصة، إما من معرض صورك الخاص أو من مجموعة مختارة من رسومات جوجل التوضيحية. وتُضفي هذه الميزة لمسةً من التخصيص واللمسة الجمالية على محادثات المجموعات.

وأخيرا ، تلقى التطبيق تحديثًا لصفحة "الدردشة الجديدة"، حيث تظهر حالة RCS الآن مع علامة بجوار كل جهة اتصال ، كما أضاف التطبيق سمات ألوان ديناميكية، تُوازِي الواجهة مع نظام ألوان إعدادات هاتفك، مما يُسهّل تجربة استخدام التطبيقات ، وهذا التحديث جزء من الإصدار المستقر (20250528_00_RC00).

وبشكل عام، أعتقد أن هذه التحديثات تجعل رسائل جوجل أكثر تنافسية، وتقترب تدريجيًا من منصات شائعة أخرى مثل iMessage ، سواء كنت تحاول استعادة رسالة وصلتك بالخطأ، أو كتم صوت محادثة مؤقتًا، أو إضفاء لمسة شخصية على محادثاتك الجماعية، فإن هذه الميزات الجديدة تُعدّ خطوةً للأمام في جعل رسائل جوجل أكثر مرونةً وسهولةً في الاستخدام.