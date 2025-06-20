شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجربة بلا كلمات مرور ومزايا أمان معززة.. ميتا تطلق مفاتيح تسجيل دخول جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، عن إطلاق طريقة تسجيل دخول جديدة تعتمد على مفاتيح دخول تعرف باسم Passkeys، وذلك لمستخدمي تطبيق فيسبوك على هواتف أندرويد وiOS، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمان وتبسيط عملية تسجيل الدخول، حيث تعتمد المفاتيح الجديدة على مفاتيح تشفير يتم تخزينها بشكل آمن على جهاز المستخدم بدلاً من استخدام كلمات المرور التقليدية، ما يقلل من مخاطر التصيد الاحتيالي وسرقة بيانات الدخول.

في الوقت الحالي، تتوفر هذه الميزة لتطبيق فيسبوك على الهواتف المحمولة، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الدعم ليشمل تطبيق ماسنجر أيضًا. وتسعى ميتا إلى استخدام هذه التقنية في مجالات أخرى مثل الوصول الآمن إلى المحادثات المشفرة، وتعبئة بيانات الدفع تلقائيًا من خلال خدمة Meta Pay. وتُستخدم في هذه التقنية بيانات التعريف البيومترية مثل بصمة الإصبع، أو ميزة التعرف على الوجه، أو رمز PIN الخاص بالجهاز، مما يُغني عن الحاجة لاستخدام كلمات مرور معقدة.

تم تطوير مفاتيح الدخول ضمن إطار عمل FIDO "التحقق السريع عبر الإنترنت"، وهو تحالف دولي يهدف إلى تحسين أمن الهوية الرقمية.

وتعتمد هذه المفاتيح على تقنية تشفير فريدة يتم تخزينها محليًا على جهاز المستخدم، مما يمنح مقاومة قوية ضد هجمات التصيد أو محاولات الاختراق باستخدام التخمين المتكرر.

وبمجرد تفعيلها، يتمكن المستخدم من تسجيل الدخول بمجرد إلغاء قفل الجهاز، دون الحاجة لإرسال أي بيانات بيومترية إلى خوادم فيسبوك، حيث تبقى جميع تفاصيل التحقق محفوظة على الجهاز نفسه.

حتى الآن، تتوفر هذه الميزة فقط لمستخدمي الهواتف الذكية الذين يدخلون إلى فيسبوك من خلال التطبيق، بينما لا يزال يتعين على مستخدمي المتصفح أو الحواسيب المكتبية تسجيل الدخول بالطريقة التقليدية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، إلى أن يتم توسيع نطاق الدعم لاحقًا.

ويمكن تفعيل مفاتيح الدخول عبر إعدادات التطبيق من خلال مركز الحسابات "Accounts Centre"، أو قد يتلقى المستخدم إشعارًا بتجربة الميزة أثناء عملية تسجيل الدخول.

تتجاوز فائدة مفاتيح الدخول تسهيل عملية تسجيل الدخول، حيث من المتوقع أن تتيح للمستخدمين فتح النسخ الاحتياطية المشفرة في ماسنجر، إلى جانب إمكانية تعبئة بيانات الدفع بشكل آمن عند استخدام Meta Pay، وتتماشى هذه التطورات مع معايير الأمان الحديثة، مع توفير مزيد من السهولة للمستخدمين في الاستخدام اليومي.

ورغم الاتجاه نحو اعتماد تسجيل الدخول بدون كلمات مرور، فإن فيسبوك سيواصل دعم الطرق التقليدية، لمن يستخدمون أجهزة لا تتوافق مع المفاتيح الجديدة، مع إمكانية العودة إلى كلمات المرور عند الحاجة.

في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية، تمثل خطوة فيسبوك لاعتماد مفاتيح الدخول تحولًا كبيرًا في كيفية إدارة الهوية الرقمية، ومن خلال الاعتماد على التحقق البيومتري، توفر المنصة تجربة استخدام أكثر أمانًا وسلاسة، بينما تمهد لاعتماد أوسع لمعايير الدخول الآمن في عالم التكنولوجيا.