شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون القابل للطى من آبل سيدخل مرحلة الإنتاج فى وقت لاحق من هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير جديد، أن شركة آبل لم تؤكد بعد وجود أول هاتف آيفون قابل للطي، لكن ذلك لم يمنع التسريبات والتوقعات حول موعد إطلاقه، ويزعم المحلل الشهير مينج تشي كو الآن أن شركة فوكسكون مورد آبل، من المتوقع أن تبدأ العمل على مشروع آيفون القابل للطي في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل 2026، ولا تزال مواصفات العديد من المكونات الرئيسية قيد اللمسات الأخيرة ، ومن المرجح أن يكون سعره مرتفعًا.

قد يستخدم آيفون القابل للطى من آبل شاشة إحدى شركات الهواتف الأخرى.

فى منشور على منصة X شارك محلل شركة TF للأوراق المالية، مينج تشي كو، آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج هاتف آيفون القابل للطي من آبل، وأوضح المحلل أن شركة فوكسكون ستبدأ المشروع بنهاية الربع الثالث أو مطلع الربع الرابع من هذا العام، ووفقًا لكو، لم تُحدد بعد مواصفات العديد من المكونات، بما في ذلك المفصلة.

ويُقال إن الهاتف القادم سيحتوي على شاشة قابلة للطي من صنع شركة أخرى مع توقعات لتصنيع ما بين سبعة وثمانية ملايين شاشة مرنة لهاتف آيفون القابل للطي.

وأضاف كو: "بما أن الإنتاج الفعلي في عام 2026 قد لا يستغرق سوى بضعة أشهر، فمن المرجح ألا تصل شحنات الشاشات في ذلك العام إلى طاقتها الكاملة".

علاوة على ذلك، يرى كو أن آبل ربما تكون قد طلبت ما بين 15 و20 مليون هاتف آيفون قابل للطي ، ومن المرجح أن يغطي هذا الطلب المتوقع لدورة حياة المنتج الممتدة من عامين إلى ثلاثة أعوام.

ويُقال إن الإنتاج الضخم لهاتف آيفون القابل للطي مُقرر في النصف الثاني من عام 2026 ، ومن المتوقع أن تُشحن آبل ملايين الوحدات من الجهاز سنويًا في عامي 2027 و2028، ربما بفضل سعره المرتفع.

يشاع أن هاتف iPhone Fold سيُطرح في خريف عام 2026، ومع ذلك يُحذّر كو من أن الخطط قد تتغير قبل انطلاق المشروع رسميًا.

ومن المتوقع، أن يأتي هاتف آبل الذكي القابل للطي، الذي يشبه شكل الكتاب، بشاشة خارجية مقاس 5.5 بوصة وشاشة داخلية مقاس 7.8 بوصة عند فتحه. وقد يبلغ سعر الهاتف حوالي 2300 دولار أمريكي للطراز الأساسي في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتوفر بكميات محدودة ، ويُشاع أنه مزود بمفصلة معدنية