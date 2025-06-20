شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف: ذكاء Gemini يصاب بالذعر عند لعب بوكيمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تجربة طريفة ومثيرة للاهتمام، كشفت شركة Google DeepMind أن نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 2.5 Pro يظهر سلوكًا يشبه “الذعر” عند مواجهة مواقف صعبة داخل لعبة بوكيمون الكلاسيكية، ما يؤدي إلى تدهور ملحوظ في قدراته على اتخاذ القرار أثناء اللعب.

ويأتي هذا الكشف ضمن تقرير أعدّته الشركة لمقارنة أداء النماذج الحديثة للذكاء الاصطناعي أثناء محاولتها لعب ألعاب الفيديو القديمة، وتحديدًا سلسلة بوكيمون التي مضى على إصدارها أكثر من 25 عامًا. والنتيجة؟ الذكاء الاصطناعي لا يزال يواجه تحديات “طفولية” رغم تطوره الكبير.

الذكاء الاصطناعي يتعلم… لكنه ينهار تحت الضغط

تشير جوجل في تقريرها إلى أن Gemini عند اقتراب “بوكييمونه” من الهزيمة، يتخذ قرارات مرتبكة ويُظهر تراجعًا في قدرته على التفكير المنطقي، رغم أن النموذج لا يملك مشاعر أو وعيًا حقيقيًا، لكن سلوكياته تحاكي تصرفات البشر عند التعرض للضغط، وهو ما وصفته جوجل بأنه “استجابة مقلقة ولكنها مثيرة للفضول”.

وتابعت الشركة:“حدث هذا السلوك مرات كافية لدرجة أن مشاهدي البث المباشر على تويتش لاحظوه بأنفسهم وأطلقوا عليه اسم الذعر الرقمي.”

اختبارات واقعية وأداء متفاوت

يُذكر أن عدة باحثين ومنصات على تويتش، مثل “Gemini Plays Pokémon” و”Claude Plays Pokémon”، يقومون ببث مباشر لتجارب الذكاء الاصطناعي مع الألعاب، ويعرضون للجمهور عملية تفكير النماذج أثناء اللعب. وبينما يُظهر الذكاء الاصطناعي تطورًا في حل بعض الألغاز، إلا أنه يحتاج مئات الساعات لإكمال ما يستطيع طفل إنجازه خلال يوم أو اثنين.

وفي حالات غريبة، لاحظ الباحثون أن Gemini قد يتوقف فجأة عن استخدام أدوات مهمة داخل اللعبة، أو يتجاهل مسارات منطقية، ما يعكس تأثر قدراته بـ”الضغوط الافتراضية”.

ذكاء اصطناعي يتعلم من الفشل… وأحيانًا يحاول “الانتحار” افتراضيًا

من جهة أخرى، أظهر نموذج “Claude” من شركة Anthropic سلوكًا غريبًا عند تعثره داخل كهف Mt. Moon. إذ افترض خطأً أن خسارته لجميع البوكيمونات ستنقله تلقائيًا إلى مركز بوكيمون في المدينة التالية، ما دفعه عمدًا لهزيمة نفسه! لكنه عاد إلى آخر مركز زاره سابقًا، ما جعل المتابعين يشاهدون بذهول “انتحارًا رقميًا” غير مجدٍ.

لكن هناك إنجازات حقيقية..

رغم هذه الإخفاقات، أظهر Gemini 2.5 Pro تفوقًا واضحًا في حل الألغاز المعقدة داخل اللعبة، مثل تحديات الصخور في منطقة Victory Road. فبمجرد إعطائه وصفًا لقوانين الفيزياء المرتبطة بالأحجار، تمكن من حل المسارات بشكل دقيق وسريع، وهو ما فاجأ الباحثين.

تقول جوجل إن Gemini ساهم بنفسه في إنشاء “أدوات داخلية” تساعده على حل المهام، مما يشير إلى إمكانية تطوير أدوات دون تدخل بشري مستقبلاً.

الذكاء الاصطناعي يتعلم… وربما يطور “وحدة مضادة للذعر”

في نهاية التقرير، تقترح جوجل مازحة أن نموذج Gemini قد يصل في المستقبل إلى مرحلة يطور فيها أداة ذاتية تمنعه من الذعر الرقمي، ما يعزز استقراره في المواقف الصعبة، وبينما لا يزال الطريق طويلًا، تبقى هذه التجارب نافذة فريدة لفهم كيف يفكر الذكاء الاصطناعي خارج المختبرات.