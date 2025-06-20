شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب شورتس يدمج نموذج الفيديو Veo 3 المدعوم بالذكاء الاصطناعى لإنشاء المحتوى قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

تستعد منصة يوتيوب لاتخاذ خطوة كبيرة في مجال إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت أنها ستدمج نموذج الفيديو الجديد Veo 3، المطور من قبل جوجل، في خدمة "شورتس" خلال الصيف الجاري، وستمكن هذه التقنية المستخدمين من إنتاج مقاطع فيديو كاملة تشمل العناصر المرئية والصوتية اعتمادًا فقط على أوامر نصية.

وقد جاء الإعلان على لسان الرئيس التنفيذي ليوتيوب نيل موهان، خلال مشاركته في مهرجان "كان ليونز للإبداع 2025"، مما يعكس التوجه المتزايد من جوجل نحو دعم المبدعين عبر أدوات توليد المحتوى الذكية.

يختلف Veo 3 عن النسخة السابقة Veo 2 التي اقتصرت على توليد الخلفيات عبر ميزة Dream Screen، إذ يتيح النموذج الجديد إنشاء فيديوهات متكاملة، تشمل تحسينات في الجودة البصرية ودمج الصوت داخل الفيديو.

وحتى الآن، لم توضح يوتيوب ما إذا كانت هذه الميزة ستتطلب اشتراكًا مدفوعًا ضمن باقات AI Ultra أو AI Pro، وهو أمر محتمل خاصة أن استخدام النموذج في خدمات أخرى يقتصر حاليًا على هذه الفئات المدفوعة.

الهدف من هذه التقنية هو إتاحة إنتاج الفيديو لأي شخص، بغض النظر عن امتلاكه لمهارات التحرير أو أدوات التصوير، من خلال كتابة نص فقط.

منذ انطلاقها في عام 2021، أصبحت يوتيوب شورتس واحدة من أبرز المنافسين في سباق الفيديوهات القصيرة، إلى جانب تيك توك وإنستغرام ريلز، وكشف موهان أن شورتس تحقق حاليًا أكثر من 200 مليار مشاهدة يوميًا، ما يشير إلى جمهور ضخم قد يشهد قريبًا موجة جديدة من المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

وترى جوجل في هذه النقلة نوعًا من التمكين للمبدعين، إذ وصف موهان صناع المحتوى بأنهم "شركات ناشئة في هوليوود"، مشددًا على أن الهدف هو تزويدهم بأدوات عصرية تخفف من الحواجز التي تعيق الإبداع.

يمثل دمج Veo 3 في شورتس لحظة فارقة في صناعة المحتوى، حيث تنتقل الأداة من كونها وسيلة يستخدمها المبدع، إلى وسيلة تنتج المحتوى بدلًا عن المبدع.

هذا التحول قد يفتح المجال أمام أنماط جديدة من الإبداع، خصوصًا لمن لا يمتلكون موارد إنتاج متقدمة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلًا جوهريًا حول مستقبل الأصالة: إذا كان بإمكان أي شخص إنتاج فيديو من خلال أمر نصي فقط، فما الذي يبقى من قيمة التميز الفردي؟

ومع تزايد ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصات مثل يوتيوب، من المرجح أن تتغير الطريقة التي نعرف بها الإبداع، وكيفية تقديره ومكافأته.