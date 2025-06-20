شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. عودة مركبتى فوستوك 5 و 6 إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

عادت مركبتان فضائيتان سوفييتيتان، فوستوك 5 وفوستوك 6، إلى الأرض، منهيتين بذلك مهمة مشتركة تاريخية، وذلك في مثل هذا اليوم 19 يونيو من عام 1963، وكانت فوستوك 6 تحمل رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا، التي أصبحت أول امرأة تسافر إلى الفضاء خلال هذه المهمة، وفي الكبسولة الأخرى، كان رائد الفضاء فاليري بيكوفسكي، الذي سجل الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية فردية خلال مهمة استغرقت 4 أيام و23 ساعة.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، أمضت تيريشكوفا يومين و22 ساعة فقط في الفضاء، وعندما هبطت المركبتان الفضائيتان في شمال كازاخستان، هبطت كل منهما على بُعد درجتين شمال هدفها.

كما أنه حتى يومنا هذا، لا أحد يعرف على وجه اليقين سبب إخفاقهما في الهبوط، حيث تجمعت حشود غفيرة في مواقع الهبوط المخطط لها لاستقبال رائدي الفضاء، ولكن بدلاً من ذلك، استقبلتهما مجموعة من المزارعين بيكوفسكي، وكادت تيريشكوفا أن تسقط في بحيرة بمظلتها.