شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر محادثات صوتية بالذكاء الاصطناعى فى الوقت الفعلى بميزة البحث والان مع تفاصيل الخبر

تدمج جوجل ميزة البحث المباشر (Search Live) ضمن وضع الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك إجراء محادثة صوتية مباشرة مع روبوت الدردشة الذكي الخاص بالشركة مباشرةً من محرك البحث، هذا الاختبار الذي يُطرح حاليًا لمستخدمي Labs في الولايات المتحدة، لا يدعم حاليًا مشاركة الكاميرا، لكن جوجل تخطط لإضافة هذه الميزة خلال الأشهر المقبلة.

تتيح لك ميزة البحث المباشر التفاعل مع إصدار الشركة "المخصص" من جيميني والبحث في الويب فورًا، و تتوفر هذه الميزة حاليًا في تطبيق جوجل على نظامي أندرويد وiOS، حيث تُحسّن التجربة بتمكينك من توجيه الكاميرا إلى شيء ما وطرح أسئلة عنه بصوت عالٍ.

وأعلنت جوجل لأول مرة عن خططها لإضافة ميزة البحث المباشر إلى وضع الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي طُرحت للجميع في الولايات المتحدة الشهر الماضي ، ويُعد هذا جزءًا من التحول الأوسع الذي تُجريه جوجل لمحرك بحثها، والذي يُجري أيضًا تجارب لإضافة لمحات صوتية شبيهة بالبودكاست إلى نتائج البحث .

يمكنك تجربة البحث المباشر في وضع الذكاء الاصطناعي من خلال تفعيل تجربة وضع الذكاء الاصطناعي في مختبرات جوجل ، بعد ذلك، توجه إلى تطبيق جوجل على نظامي أندرويد أو iOS واضغط على أيقونة "البحث المباشر ، يمكنك بعد ذلك طرح سؤال بصوت عالٍ، مثل "ما هي بعض النصائح لمنع تجعد فستان الكتان في حقيبة السفر؟". سيُقدم روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ردًا صوتيًا يُمكنك الرد عليه بسؤال آخر ذي صلة، مثل "ماذا أفعل إذا استمر التجعد؟".



كما سيعرض لك البحث المباشر روابط ذات صلة أثناء الدردشة ، كما أنفقت شركات ذكاء اصطناعي أخرى وقتًا في تطوير أوضاع صوتية لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، حيث أطلقت OpenAI وضعًا صوتيًا متقدمًا في ChatGPT العام الماضي، وأطلقت Anthropic وضعًا صوتيًا لتطبيق Claude في مايو ، وتعمل Apple أيضًا على تطوير "LLM Siri"، ولكن تأخر إطلاقه لعدم تمكن الشركة من "تحقيق الموثوقية" التي كانت ترغب بها، وفقًا لنائب الرئيس الأول لبرامج Apple، كريج فيديريغي .

وتقول جوجل، إن ميزة البحث المباشر تعمل في الخلفية، مما يتيح لك متابعة محادثتك مع روبوت المحادثة أثناء التنقل بين التطبيقات الأخرى ، ويمكنك أيضًا الضغط على زر "النص" للاطلاع على نسخة نصية من الرد والرد عليه بالكتابة ، وستحفظ جوجل محادثات البحث المباشر السابقة في سجل وضع الذكاء الاصطناعي.