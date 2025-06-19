شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPhone 18 هو أول آيفون يحمل كل مواصفات هواتف الأندرويد الغائبة عن آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير بأن سلسلة هواتف آبل الرائدة القادمة، آيفون 17، ستُطرح في سبتمبر من هذا العام، ورغم أن آيفون 17 سيُمثل تحديثًا هامًا بحد ذاته، إلا أنه لن يكون تحديثًا جذريًا، وقد يأتي التطور الحقيقي العام المقبل مع إطلاق آيفون 18.

وفقًا للمسرب Digital Chat Station، الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، ستتميز طرازات Apple Pro لعام 2026 بمظهر أمامي جديد، فقد كشف أن أحجام الشاشات ستبقى دون تغيير تقريبًا، وهي 6.27 بوصة لهاتف iPhone 18 Pro و6.86 بوصة لهاتف iPhone 18 Pro Max.

كما ذكر أن دقة الشاشات ستبلغ 1.5K دون الخوض في التفاصيل، متوقعاً أن آبل تعتمد أخيرًا شاشات ذات ثقوب، تمامًا مثل الشركة المصنعة لهواتف Android الرائدة، والتي تخلت عن النتوءات منذ زمن طويل.

مواصفات آيفون 18 المتوقعة

وفقًا لتسريب اليوم، سيحتوي هاتفا iPhone 18 Pro وPro Max على فتحة واحدة للكاميرا الأمامية، بينما ستوضع مستشعرات Face ID والقرب والضوء أسفل الشاشة.

ووفقًا لتقرير سابق، ستكون الفتحة صغيرة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، وسيزيد التصميم الجديد من نسبة الشاشة إلى الجسم، حيث تشغل فتحات الشاشة مساحةً أقل من النتوءات والجزيرة الديناميكية.

وتحرص آبل على عدم وضع الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة، لأن ذلك قد يؤثر على جودة الصورة، ومن المتوقع أن تُطلق الشركة أول هاتف لها مزود بكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة في عام 2027.

قد لا يُعجب التصميم الجديد الجميع، ولكن هناك أيضًا جوانب أخرى نتطلع إليها، حيث يُقال إن هاتف iPhone 18 Pro سيعمل بشريحة تعتمد على تقنية تصنيع 2 نانومتر.

وسيُمثل هذا نقلة نوعية في تقنية تصنيع الرقائق، ومن المتوقع أن يؤدي إلى أداء أسرع وكفاءة مُحسّنة وعمر بطارية أطول.