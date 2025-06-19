تكنولوجيا: تحديث ضخم يصل لميزة مراقبة الأداء داخل الألعاب على Steam

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Valve تحديثًا كبيرًا لميزة مراقبة الأداء داخل الألعاب على Steam. أصبح بإمكان التراكب داخل اللعبة الآن عرض مقاييس أكثر تقدمًا من ذي قبل، تشمل معدّل الإطارات المعزّز (upscaled FPS)، استخدام المعالج المركزي (CPU) ومعالج الرسوميات (GPU)، استهلاك الذاكرة، واستخدامها، بالإضافة إلى درجات الحرارة.

علاوة على ذلك، يستطيع التراكب المحدث الكشف عن تقنية توليد الإطارات (frame generation)، حيث يمكنه الآن التعرف على تقنيات DLSS وFSR. وأتاح التحديث للمستخدمين إمكانية تعديل التباين، التشبع، شفافية الخلفية، وموقع التراكب على الشاشة حسب رغبتهم.

تسعى Valve من خلال خاصية الكشف عن توليد الإطارات وإظهار معدّل الإطارات المعزّز إلى تسهيل مراقبة معدلات الإطارات الحقيقية للاعبين. كما لا يزال بإمكان المستخدمين اختيار العدّاد البسيط لمعدّل الإطارات إذا فضلوا ذلك.

ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن هذا التحديث متاح حاليًا فقط في نسخة بيتا من برنامج Steam. وللانضمام إلى النسخة التجريبية، يمكن للمستخدمين الدخول إلى إعدادات التطبيق، ثم قسم الواجهة، واختيار “Steam Beta Update” من قائمة المشاركة في نسخة بيتا.

أما بالنسبة لتوفر المقاييس الجديدة، فهي متاحة حاليًا فقط على نظام ويندوز، لكن Valve تخطط لتوسيع الدعم ليشمل أنظمة تشغيل أخرى مستقبلًا.

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