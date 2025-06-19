شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يطلق دعم مفاتيح المرور لمكافحة هجمات التصيد الاحتيالى والان مع تفاصيل الخبر

أضافت فيسبوك دعمًا لمفاتيح المرور على تطبيقها للهواتف المحمولة، وهذا يعني أنه بإمكانك تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام طريقة المصادقة الخاصة بجهازك، مثل بصمة إصبعك أو مسح وجهك أو رقم التعريف الشخصي (PIN)، مما يُصعّب على المُخترقين السيطرة على حسابك.

وتُوفر مفاتيح المرور بديلاً أكثر أمانًا من كلمات المرور التقليدية، إذ لا يُمكن سرقتها أو تخمينها أو تسريبها ، كما تُوفر حماية من عمليات التصيد الاحتيالي، التي تحدث عندما يحاول مُجرم خداع الضحايا للكشف عن معلوماتهم الشخصية، غالبًا عن طريق ربطهم بصفحات تسجيل دخول مزيفة ، بما أن متصفحك يربط مفتاح المرور تلقائيًا بنطاق مُحدد، فلن يُفعّل مفاتيح المرور على صفحات الويب المزيفة.

ولكن، كما أشارت مؤسسة الحدود الإلكترونية ، لا يزال هناك خطر إذا كنت قد حفظت كلمة المرور الخاصة بك وقمت بكتابتها في صفحة الويب المزيفة على أي حال.

ولم تُحدد شركة ميتا موعدًا محددًا لوصول دعم مفاتيح المرور، واكتفت بالقول إنه سيُطلق قريبًا على نظامي أندرويد وiOS ، وتخطط الشركة لتوفير دعم مفاتيح المرور لتطبيق ماسنجر أيضًا، حيث ستتمكن من استخدام نفس مفتاح المرور الذي أعددته لفيسبوك، وستنضم المنصتان إلى العديد من الشركات الكبرى الأخرى التي اعتمدت طريقة تسجيل الدخول الأكثر أمانًا، بما في ذلك جوجل ومايكروسوفت وآبل وواتساب التابعة لميتا .

حتى إذا أنشأتَ كلمة مرور، سيظل بإمكانك استخدامها لتسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك أو ماسنجر، يمكنك أيضًا تسجيل الدخول باستخدام طرق أخرى، بما في ذلك مفتاح أمان مادي أو مصادقة ثنائية، بالإضافة إلى تسجيل الدخول إلى حسابك، يتيح لك ميتا استخدام كلمة المرور عند تعبئة معلومات الدفع تلقائيًا على ميتا باي.