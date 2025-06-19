شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشرعون يطالبون "تسلا" بتأجيل "روبو تاكسى" حتى دخول قانون المركبات ذاتية القيادة حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عدد من المشرعين الديمقراطيين في ولاية تكساس من شركة "تسلا" تأجيل الإطلاق المرتقب لخدمة التاكسي الآلي (روبو تاكسي) في مدينة أوستن حتى شهر سبتمبر المقبل، وهو الموعد المقرر لتطبيق قانون جديد ينظم استخدام المركبات ذاتية القيادة في الولاية.

وفقا لما ذكرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم، أن رسالة رسمية أُرسلت لتسلا، حثّ فيها النواب المحليون من منطقة أوستن الشركة على التريث في تنفيذ خطتها للكشف عن التاكسي الآلي، والتي كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك قد أعلن عنها مبدئيًا لتُقام يوم الأحد المقبل.



وقال المشرعون في خطابهم: "الانتظار حتى دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ يصب في مصلحة السلامة العامة، كما يعزز الثقة المجتمعية في عمليات تسلا الخاصة بالقيادة الذاتية".

وكان قد صرح إيلون ماسك في وقت سابق من هذا العام أن "تسلا" تعتزم إطلاق الجيل الجديد من السيارات ذاتية القيادة، تحت اسم "روبو تاكسي"، والتي ستعمل دون تدخل بشري، كجزء من رؤيته للتحول إلى مستقبل نقل ذكي بالكامل.



وتُعد تكساس، ولا سيما مدينة أوستن، أحد المراكز الرئيسية لتوسع "تسلا"، حيث تستضيف مصنع الشركة الضخم "جيجا تكساس"، ويُنظر إليها كموقع اختباري مبكر لتقنيات القيادة الذاتية.

ومن المقرر أن يدخل قانون تنظيم المركبات ذاتية القيادة في تكساس حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، ويتضمن متطلبات جديدة تتعلق بالسلامة، الإبلاغ، والمسؤولية القانونية عند وقوع الحوادث.

ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الولاية لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا النقل، ووضع ضوابط واضحة تحكم تشغيل المركبات دون سائق بشري.

ويعكس خطاب المشرعين الديمقراطيين القلق المتزايد من إطلاق مبكر دون إشراف قانوني صارم، في ظل مخاوف من الحوادث، أو الثغرات التقنية.

من جانبها، لم تُصدر تسلا تعليقًا رسميًا بعد حول ما إذا كانت ستلتزم بالطلب أو تمضي قدمًا في جدولها الزمني للكشف عن التاكسي الآلي.