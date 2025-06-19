تكنولوجيا: Govee تطلق الإصدار الجديد من أضواء السلسلة الذكية الخارجية Smart Outdoor S14 Bulb String Lights 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Govee في أوروبا نسخة مطورة من أضواء السلسلة الذكية الخارجية تحت اسم Smart Outdoor S14 Bulb String Lights 2، والتي جاءت بتحسينات ملحوظة مقارنةً بالإصدار السابق Govee RGBIC S14 Bulb String Lights، خاصة من حيث السطوع وتعدد أوضاع الإضاءة.

تبلغ طول سلسلة الأضواء الجديدة 15 مترًا (حوالي 48 قدمًا) وتحتوي على 15 لمبة LED. وتؤكد Govee أن هذا الإصدار يقدم سطوعًا أعلى بنسبة 30% مقارنةً بالنموذج السابق، حيث توفر كل لمبة RGBW القابلة للتعتيم إضاءة بيضاء دافئة بسطوع 65 لومن.

يمكن للمستخدمين اختيار أكثر من 100 مشهد إضاءة ديناميكي معد مسبقًا عبر تطبيق Govee Home، بما في ذلك 10 مشاهد تتزامن مع الموسيقى، أو تصميم مشاهد خاصة بهم في وضع DIY. كما توفر الشركة أداة ذكاء اصطناعي تساعد في توليد مشاهد إضاءة تناسب مزاج المستخدم أو المناسبة.

تدعم الأضواء الذكية الجديدة التحكم عن بُعد عبر أوامر صوتية من Amazon Alexa وGoogle Assistant، بالإضافة إلى توافقها مع معيار Matter الذي يسمح بدمجها مع أنظمة المنازل الذكية المختلفة. كما تعمل الأضواء على شبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز وتقنية Bluetooth، وتتمتع بمقاومة للماء والغبار بمعيار IP66، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في الخارج.

تدوم كل لمبة لمدة تصل إلى 25,000 ساعة، وتعمل في نطاق درجات حرارة من -20 درجة مئوية حتى 40 درجة مئوية (حوالي -4 إلى 104 فهرنهايت).

يمكن الآن شراء أضواء Govee Smart Outdoor S14 Bulb String Lights 2 في دول مثل المملكة المتحدة وهولندا وإسبانيا بسعر 69.99 جنيهًا إسترلينيًا أو 69.99 يورو، أي أعلى بـ 10 وحدات عملة مقارنةً بالإصدار السابق.

أما موعد توفر هذا المنتج في الولايات المتحدة فلا يزال غير محدد، في حين يباع الإصدار القديم هناك بسعر 59.99 دولارًا.

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