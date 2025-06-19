تكنولوجيا: تسريب موعد الإطلاق المتوقع لنظارة الواقع المختلط من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفاد تقرير جديد من كوريا بأن سامسونج حددت أخيرًا موعد الكشف الرسمي عن أول نظارة واقع مختلط (XR) لها، والتي تحمل حاليًا الاسم الرمزي Project Moohan. وبحسب التقرير، ستُعلن الشركة عن الجهاز رسميًا في 29 سبتمبر المقبل.

بعد الإعلان، ستتوفر النظارة للشراء في السوق الكورية بدءًا من 13 أكتوبر، على أن تبدأ لاحقًا في التوسع تدريجيًا إلى أسواق عالمية أخرى.

تُعد هذه النظارة أول جهاز يستخدم نظام Android XR، وهو إصدار خاص من أندرويد تم تطويره خصيصًا لتجربة الواقع المختلط. وقد تم الإعلان عن Android XR لأول مرة في العام الماضي، ويجري تطويره بالتعاون بين جوجل وسامسونج، بعد نجاح الشراكة بينهما في تطوير إصدارات Wear OS الأخيرة.

وكما هو متوقع، سيدمج Android XR مساعد جوجل الذكي Gemini، لتوفير تجربة تفاعلية غنية بالذكاء الاصطناعي. وستعمل النظارة بمعالج Qualcomm XR+ Gen 2، والذي يتم تصنيعه باستخدام تقنية 4 نانومتر عبر مصانع سامسونج نفسها.

ومن المنتظر أن تعرض سامسونج النظارة مرة أخيرة قبل الكشف الرسمي، وذلك خلال حدث Unpacked الذي ستقيمه الشهر المقبل، حيث ستعلن أيضًا عن هاتفي Galaxy Z Fold7 وFlip7.

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