تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة البحث التفاعلي المباشر بنظام الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل ميزة جديدة ضمن وضع الذكاء الاصطناعي تُدعى “Search Live”، وهي تجربة تفاعلية تشبه “Gemini Live”، ولكنها متوفرة داخل تطبيق جوجل على أجهزة iOS واندرويد.

في الوقت الحالي، تقتصر هذه الميزة على المستخدمين داخل الولايات المتحدة ممن انضموا إلى تجربة AI Mode عبر منصة Labs.

تتيح ميزة Search Live إجراء محادثة صوتية تفاعلية وسلسة مع محرك البحث، بحيث يمكنك طرح سؤال بصوتك والحصول على إجابة، ثم المتابعة بطرح أسئلة إضافية في سياق المحادثة نفسه.

وتروّج جوجل لهذه الميزة باعتبارها مثالية للبحث أثناء التنقل أو عند الانشغال بمهام متعددة. كل ما عليك فعله هو فتح تطبيق جوجل، الضغط على أيقونة “Live”، ثم التحدث بسؤالك، وستظهر لك الروابط المفيدة على الشاشة لتتمكن من التعمق في المحتوى مباشرة من الويب.

تعمل الميزة في الخلفية أيضًا، ما يتيح لك مواصلة المحادثة أثناء استخدام تطبيقات أخرى. كما توفر جوجل خيار “Transcript” الذي يتيح التحول إلى وضع النص المكتوب. وبفضل سجل وضع الذكاء الاصطناعي، يمكنك العودة لأي إجابة سابقة واستئناف الحوار من حيث توقفت.

لكن يبقى التساؤل قائمًا: لماذا تحتاج هذه الميزة إلى الوجود أساسًا في ظل توفر Gemini Live، خاصة وأن Gemini أسهل في الوصول على أجهزة أندرويد؟ لم توضّح جوجل الفرق بشكل مباشر، لكنها أوضحت أن Search Live يعتمد على نسخة مخصصة من Gemini مزودة بقدرات صوتية متقدمة.

ومن المتوقع أن تتيح الميزة، خلال الأشهر المقبلة، استخدام الكاميرا أثناء المحادثة لتُظهر ما تراه مباشرة – تمامًا كما هو الحال في Gemini Live.

المصدر