انت الان تتابع خبر يوتيوب ميوزيك تُطلق ميزة جديدة تُتيح مشاركة كلمات الأغاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أطلقت "يوتيوب ميوزيك" ميزة جديدة لمستخديمها تتيح لهم مشاركة كلمات الأغاني على نظامي أندرويد و iOS. وقد ظهرت الميزة لأوّل مرة في نيسان الماضي، إلّا أنّها لم تكن متاحة على نطاق واسع مثل الآن.



ويشير موقع "أندرويد هيدلاينز" إلى أنه بمجرد تثبيت هذه الميزة على الهاتف، سيتمكن المستخدمون من مشاركة كلمات الأغاني مع أصدقائهم، ابتداءً من 5 أسطر للأغنية الواحدة، على أن يتم إعادة ضبط التحديد إذا أرادوا مشاركة أكثر من هذا الحد.



كيفية التجربة



عند فتح شاشة "التشغيل"، يظهر على تبويب "كلمات الأغاني"، زر "مشاركة" في الأسفل، يقوم بنقل المستخدم إلى شاشة "اختيار كلمات الأغاني"، حيث يجري النقر واختيار ما يصل إلى خمسة أسطر من الأغنية.