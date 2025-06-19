شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيفري هينتون يُحذر: تعلموا الحرف اليدوية قبل أن يستبدلكم الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالمٍ يُعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل الصناعات بسرعة، يُدقّ أحد مؤسسيه ناقوس الخطر بشأن مستقبل مساحات العمل، جيفري هينتون، عالم الحاسوب البريطاني الكندي، الملقب بـ"عرّاب الذكاء الاصطناعي"، يتصدر عناوين الأخبار مجددًا، وهذه المرة يُراهن على مسار وظيفي غير متوقع: السباكة، بعد أن لعب دورًا محوريًا في تطوير الشبكات العصبية التى تُشكّل أساس أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية، أعرب هينتون عن قلقه بشأن الأمان الوظيفي بعد دخول الأتمتة إلى المشهد.

فى ظهور صريح في بودكاست "مذكرات رئيس تنفيذي" الذي يُقدّمه ستيفن بارتليت، رسم هينتون صورةً لمستقبلٍ يجمع بين الإثارة والقلق، نصيحته لمن يقلقون بشأن الأمان الوظيفي؟ تجنّبوا معسكرات البرمجة وفكّروا في أن تصبحوا سباكين، قال هينتون: "الرهان الأمثل هو أن تكون سباكًا"، موضحًا أن المهام الجسدية لا تزال من آخر المعاقل في وجه الأتمتة، "سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي بارعًا في التلاعب الجسدي مثلنا".

في حين أن الذكاء الاصطناعي قادر على إنجاز العقود القانونية، والتنبؤ بنتائج القضايا، وتوليد نصوص تسويقية في ثوانٍ، إلا أنه لا يستطيع الزحف تحت الحوض أو التلاعب بمفتاح ربط، تتطلب السباكة، كغيرها من المهن، مهارة عملية، وسرعة بديهة، واستعدادًا للانخراط في العمل، وهي أمور لا تأتي بسهولة للآلة.

أثبتت الوظائف التي تتطلب عملًا يدويًا، مثل السباكة والنجارة والكهرباء، أن أتمتتها أصعب بكثير من الوظائف المكتبية، يتطلب إصلاح صنبور مُسرب أو إعادة توصيل أسلاك منزل حكمًا جسديًا في بيئات غير متوقعة، وهو أمر لا يزال الذكاء الاصطناعي يُعاني منه، لهذا السبب يرى هينتون أن هذه الأدوار آمنة نسبيًا في الوقت الحالي، في المقابل، يُحذر من أن الأدوار الإدارية التي تنطوي على معالجة البيانات، أو المهام الفكرية المتكررة، هي في مرمى نيران الذكاء الاصطناعي.

وعلق هينتون قائلًا: "في مجتمع يُوزع الأمور بإنصاف، ينبغي أن يكون الجميع في وضع أفضل، ولكن إذا استطعنا استبدال الكثير من الناس بالذكاء الاصطناعي، فسيكون وضع الأشخاص الذين يتم استبدالهم أسوأ".

وظائف مثل المساعدين القانونيين والمساعدين القانونيين، التي كانت تُعتبر في السابق وظائف ثابتة، تخضع بالفعل لإعادة تشكيل بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي، تستطيع نماذج اللغة الآن غربلة كميات هائلة من الوثائق القانونية، وحتى صياغة مُلخصات القضايا بسرعة ودقة مُذهلة، مما يُشكل تحديًا للحاجة إلى الدعم البشري في هذه الأدوار.

مستقبل مُقلق

في سن السابعة والسبعين، لا يقتصر هينتون على تحليل الاتجاهات فحسب، بل يُصارع الثقل العاطفي لإرثه، أقرّ بأنه لا يزال يُصارع العواقب طويلة المدى لعمله، خاصةً عند التفكير في العالم الذي سيرثه أبناؤه وأحفاده، قال: "عقليًا، يُمكنك إدراك التهديد، لكن من الصعب جدًا تقبّله عاطفيًا".

في لحظة مُرعبة، تخيّل هينتون مُستقبلًا يُمكن فيه للذكاء الاصطناعي تشغيل محطات الطاقة وغيرها من البنى التحتية بأقلّ قدر من التدخل البشري، قال مُتأملًا: "إذا قرر الذكاء الاصطناعي يومًا ما أن يُسيطر، فسيحتاج إلى البشر لفترة من الوقت لتشغيل محطات الطاقة، إلى أن يُصمّم آلات تناظرية أفضل، هناك العديد من الطرق التي يُمكنه من خلالها التخلص من البشر، وكلها ستكون، بالطبع، سيئة للغاية"، لم يكن يتنبأ بالهلاك، لكنه أصرّ على أن الخطر حقيقي بما يكفي لأخذه على محمل الجد.

بعيدًا عن مسألة من سيُستبدل، يُقلق هينتون بشأن من سيستفيد، فمع تعزيز الذكاء الاصطناعي للإنتاجية وخفض التكاليف، قد لا تُوزّع الغنائم بالتساوي، أولئك الذين يمتلكون التكنولوجيا هم من سيربحون أكثر، بينما قد يُكافح العمال المُسرّحون لإيجاد موطئ قدم لهم.

إنها ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل هي حساب اجتماعي قيد الإعداد، ويحذر هينتون من أنه إذا لم نكن حذرين، فقد تؤدي التكنولوجيا المصممة للارتقاء بالبشرية إلى تعميق الانقسامات القائمة، لذا، بينما قد تغزو الروبوتات جداول بياناتك، قد يكون الحرفي البسيط في وضع جيد، في عصر الذكاء الاصطناعي، قد تكون الوظيفة الأكثر أمانًا هي شد الأنابيب، وليس الكتابة على لوحة المفاتيح.