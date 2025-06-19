شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتحالف مع Oakley لإطلاق نظارات ذكية رياضية في 20 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة "ميتا" للكشف عن جيل جديد من نظاراتها الذكية يوم 20 يونيو الجاري، في شراكة هي الأولى من نوعها مع العلامة التجارية الرياضية الشهيرة "أوكلي" Oakley، وذلك بعد تجارب سابقة مع "راي-بان".

ونشر أندرو بوسورث، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في "ميتا"، مقطعًا تشويقيًا على منصة "إكس"، ظهر فيه شعارا الشركتين فقط، دون الكشف عن تصميم النظارة أو مزاياها، كما نشرت "أوكلي" عبر حسابها الرسمي على إنستجرام رسالة تقول: "التطور القادم يصل في 20 يونيو".

ورغم أن التفاصيل التقنية للجهاز الجديد لا تزال محدودة، فإن التوقعات تشير إلى أن النظارة ستحمل تصميمًا رياضيًا أكثر تطورًا، مع تركيز واضح على الأداء والأنشطة الحركية، لتخاطب جمهورًا جديدًا من الرياضيين ومحبي المغامرات.

وتشير تقارير تقنية إلى إمكانية اعتماد "ميتا" على إطار "Sphaera" الخاص بأوكلي، وهو تصميم أنيق يستخدم على نطاق واسع بين محترفي الرياضة، كما من المرجح أن تتضمن النظارات كاميرا مدمجة في المنتصف، إلى جانب مزايا صوتية تتيح الاستماع دون الحاجة لسد الأذن، بما يعزز تجربة المستخدم في البيئات المفتوحة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي "ميتا" لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، مع تقديم منتج أكثر تكاملًا من التجارب السابقة، بالاعتماد على تحكم دون استخدام اليدين، وتجربة محتوى تُشعر المستخدم وكأنه داخل الحدث، دون الحاجة لإخراج الهاتف من الجيب.

اللافت أن "أوكلي" و"راي-بان" كلاهما مملوكان لشركة EssilorLuxottica الإيطالية، ما يجعل انتقال "ميتا" إلى التعاون مع "أوكلي" خطوة طبيعية داخل نفس المجموعة، ولكن بهدف استهداف شريحة مختلفة من المستخدمين.

ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن النظارة الجديدة في 20 يونيو، وسط حالة من التكتم الشديد حول المواصفات، بينما تشير الحملة الإعلانية إلى أن المنتج سيكون جاهزًا للإطلاق، وليس مجرد إصدار تجريبي.