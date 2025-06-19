شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Canva تُضيف ميزة "إنشاء مقطع فيديو" مدعومة بنموذج جوجل Veo 3 للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كانفا، اليوم الأربعاء، عن إضافة أداة جديدة لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى منصتها، و تُعدّ هذه الميزة الجديدة، التي تحمل اسم "إنشاء مقطع فيديو"، جزءًا من حزمة كانفا للذكاء الاصطناعي، وتعتمد ميزة إنشاء الفيديو على نموذج جوجل Veo 3 للذكاء الاصطناعي.

ونظرًا لاعتماد هذه الميزة على أحدث نموذج فيديو من جوجل ، فإنها تُقدم أيضًا عرضًا سينمائيًا للفيديو، بالإضافة إلى توليد صوت أصلي، وتتوفر هذه الميزة حاليًا لمشتركي كانفا المدفوعين، ومستخدمي كانفا غير الربحيين، بالإضافة إلى المشتركين في منصة Leonardoالتابعة لكانفا.

وفي منشور مدونة، أعلنت منصة الاتصالات المرئية، ومقرها سيدني، عن إضافة ميزة إنشاء الفيديو الجديدة.

وتتوفر ميزة "إنشاء مقطع فيديو" لمشتركي كانفا بنسخ Pro وTeams وEnterprise، بالإضافة إلى مستخدمي كانفا غير الربحيين، Canva Pro، باقة الاشتراك المُخصصة للأفراد.

ولاستخدام هذه الميزة، يجب على المستخدمين الانتقال إلى صفحة Canva AI الموجودة أسفل الشريط الجانبي في الصفحة الرئيسية، ثم اختيار "إنشاء مقطع فيديو" من الخيارات، وتُمكّن هذه الميزة المُدعمة بـ Veo 3 من إنشاء مقاطع فيديو مدتها ثماني ثوانٍ، حاليًا، حددت الشركة حدًا أوليًا لإنشاء خمسة مقاطع فيديو شهريًا، وقالت Canva إنها تعمل على توسيع هذا الحد.

تمكن فريق Gadgets 360 من اختبار الميزة، واستطاعت الالتزام بدقة بنص الطلب وإنشاء فيديو واقعي مع صوت في أقل من دقيقتين، وبمجرد إنشاء الفيديو، يُفتح في مُحرر الفيديو في Canva، حيث يُمكن للمستخدمين ضبطه بدقة باستخدام أدوات مُتعددة، يتم إنشاء مقاطع الفيديو بدقة 1920 × 1080 بكسل، ويمكن تعديلها، ولكن لا يمكن تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع. مع ذلك، يمكن نسخ مقاطع الفيديو إلى تنسيقات تصميم أخرى.

وأكدت الشركة أن هذه الميزة مدعومة بأداة أمان المنصة "Canva Shield"، تعمل هذه الميزة على إدارة كلٍّ من مطالبات الإدخال والإخراج لضمان عدم إنشاء محتوى ضار أو غير آمن، وعلى صعيد منفصل، أعلنت Canva يوم الأربعاء عن نيتها الاستحواذ على MagicBrief، منصة الذكاء الإبداعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ولم تُحسم هذه الخطوة بعد، ولم يُكشف عن الشروط المالية للاستحواذ.