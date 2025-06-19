شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تجلب تطبيق Journal إلى أجهزة iPad وMac مع نظامى التشغيل iPadOS 26 وmacOS 26 Tahoe والان مع تفاصيل الخبر

سيصل تطبيق "Journal" إلى أجهزة iPad وMac مع تحديثات أنظمة التشغيل الخاصة بكل منهما، وفقًا لشركة Apple ، وطُرح هذا التطبيق مع نظام iOS 17.2 فى عام 2023، وهو يُساعد المستخدمين على تدوين أفكارهم، وتقديم اقتراحات حول ما يُكتبون عنه، والاحتفاظ بسجل يومي، مُدعّمًا بتقنيات التعلم الآلى على الجهاز، حتى الآن كان تطبيق "Journal" مُتاحًا فقط على أجهزة iPhone، لكن عملاق التكنولوجيا الذي يقع مقره في كوبرتينو سيُوسّع نطاق دعمه قريبًا ليشمل المزيد من الأجهزة.

تطبيق Journal على iPad وMac

فى مؤتمر WWDC 2025، استعرضت Apple تحديثي iPadOS 26 و macOS Tahoe 26 لأجهزة iPad وMac، على التوالي بالإضافة إلى جميع الميزات الجديدة والتحسينات على الميزات الحالية، وأعلنت الشركة أيضًا عن توسيع نطاق تطبيق Journal ( Review ) ليشمل المنتجات المذكورة.

وهذه الخطوة منطقية جدًا، فكلا جهازي Apple، وخاصةً iPad، أكثر ملاءمةً للتطبيق، وسيدعم تطبيق Journal على iPad قلم Apple Pencil، مما يُمكّن المستخدمين من دمج الرسومات والكتابة اليدوية مع الملاحظات التي دوّنوها ، كما يُمكنهم إضافة ملفات وسائط وتسجيلات صوتية وعناصر أخرى لجعلها أكثر تفصيلًا.



وفي الوقت نفسه، تُجهّز أجهزة ماك بلوحة مفاتيح فعلية تُتيح الكتابة بأسلوبٍ أكثر بساطةً مقارنةً بلوحة مفاتيح آيفون على الشاشة، وتقول آبل إنه يُمكن للمستخدمين الاحتفاظ بمذكرات متعددة لأحداثٍ مُختلفة فى حياتهم، وسيتم مُزامنتها جميعها عبر أجهزة آبل، كما سيتمكنون من الوصول إلى عرض خريطة يُرتّب مُدخلات المذكرات حسب الموقع.

ووفقا للشركة، يتيح تطبيق "جورنال" للمستخدمين تصفح التدوينات السابقة، وحفظها فى المفضلة، بل وحتى البحث عن لحظات محددة باستخدام فلاتر للصور والأماكن والتمارين الرياضية وغيرها. ويمكنهم قفل التدوينات باستخدام Touch ID أو Face ID لحمايتها من أعين المتطفلين، ويُقال إن اللحظات المسجلة في تطبيق "جورنال" مشفرة بالكامل ومخزنة على iCloud.

ويستخدم التطبيق تقنية التعلم الآلى على الجهاز لتقديم اقتراحات مخصصة بناءً على نشاط المستخدم، ويساعد في كتابة ذكريات مميزة، مثل الأماكن الجديدة التي زارها، أو الأغاني التي استمع إليها، أو الصور التي التقطها، وسيتوفر التطبيق على أجهزة iPad وMac بمجرد إصدار تحديثات نظام التشغيل في وقت لاحق من هذا العام.