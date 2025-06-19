شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تكشف عن موعد جديد لإطلاق رحلة خاصة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركة سبيس إكس، بالشراكة مع وكالة ناسا وأكسيوم سبيس، إلى إرسال طاقم مكون من أربعة أشخاص إلى المدار يوم الأحد 22 يونيو.

وكان من المقرر أن تنطلق مهمة Ax-4 الخاصة إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا في 10 يونيو، إلا أن سوء الأحوال الجوية في ممر الصعود أجبر فريق المهمة على إلغاء المهمة ، كما أُلغيت خطة الإطلاق بعد 24 ساعة من الموعد المحدد بعد اكتشاف تسرب للأكسجين السائل في الصاروخ.

كما رصدت ناسا تسربًا للهواء في وحدة خدمة زفيزدا الروسية بمحطة الفضاء، وهو ما دفع ناسا، بالتنسيق مع نظيرتها الروسية روسكوزموس، إلى تأجيل إطلاق المركبة Ax-4 لأسباب تتعلق بالسلامة ريثما يتم تحديد الإجراءات اللازمة ، وبعد إجراء الإصلاحات، استقر الضغط في المنطقة المتضررة، وتمكنت ناسا من الإعلان عن موعد إطلاق جديد.

وبعد الانتظار بصبر في عزلة في مركز كينيدي للفضاء، يركز أفراد الطاقم الأربعة الآن أنظارهم على يوم الأحد هذا، على أمل أن تبدأ مغامرتهم المدارية التي طال انتظارها أخيرًا.

وقالت شركة أكسيوم سبيس في بيان: "إن تغيير موعد الإطلاق المستهدف يوفر لوكالة ناسا الوقت لمواصلة تقييم عمليات محطة الفضاء بعد أعمال الإصلاح الأخيرة في الجزء الخلفي من وحدة خدمة زفيزدا في محطة الفضاء الدولية" .

وستقود بيجي ويتسون، رائدة فضاء سابقة في ناسا ومديرة رحلات الفضاء البشرية حاليًا في شركة أكسيوم سبيس، هذه المهمة التجارية، وسيرافقها في كبسولة سبيس إكس كرو دراجون أفراد من الهند وبولندا والمجر، حيث تستعد كل دولة للاحتفال بأول مهمة لها على الإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية.

وستستغرق المهمة نحو أسبوعين، حيث سيعيش الأعضاء الأربعة ويعملون جنبًا إلى جنب مع طاقم محطة الفضاء الدولية الحالى.