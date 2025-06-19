شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنجي تؤجل لعبة ماراثون لهذا السبب وتعلن عن موعد إصدار جديد هذا الخريف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة بنجي عن تأجيل لعبة إطلاق النار "ماراثون" (Marathon) بهدف تحسين أسلوب اللعب وإضافة المزيد من الميزات ، يأتي هذا القرار عقب ردود فعل متباينة من اللاعبين على اختبار ألفا للعبة، وفضيحة سرقة أدبية دفعت اللاعبين إلى التشكيك في أصالة أسلوبها الفني المميز ، ولم يُعلن الاستوديو عن موعد إصدار جديد للعبة، لكنه قال إنه سيُعلن عن آخر مستجدات اللعبة وموعد إطلاقها الجديد هذا الخريف.

تأخر الماراثون

وفي تحديث تطويري تمت مشاركته على موقعها على الإنترنت، قالت Bungie إنها استمعت عن كثب إلى تعليقات اللاعبين حول الكشف عن Marathon وأغلقت اختبارات اللعب التجريبية التي انتهت في مايو قبل أن تقرر تأجيل إصدار اللعبة.

وأضاف ، لقد أخذنا هذا الأمر على محمل الجد، ونعلم أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت لتطوير ماراثون إلى لعبة تعكس شغفكم حقًا، وبعد نقاشات مطولة مع فريق التطوير، قررنا تأجيل إصدارها في 23 سبتمبر، وفقًا لما ذكره الاستوديو.

وقد أتاح لنا اختبار Alpha فرصة لمعايرة اللعبة وتركيزها على ما سيجعلها جذابة بشكل فريد ، و البقاء على قيد الحياة تحت الضغط، والغموض والمعرفة حول كل زاوية، وتحديات نهاية اللعبة الشبيهة بالغارات، ومعارك FPS التي تحدد هذا النوع من Bungie.

نستغل هذا الوقت لتمكين الفريق من ابتكار تجربة حماسية وحماسية، وهي التجربة التي بُنيت عليها لعبة مثل ماراثون ، وهذا يعني تعميق العلاقة بين المطورين وأهم عناصر اللعبة.

التغييرات القادمة إلى ماراثون

صرحت شركة بنجي أنها ستواصل اختبارات اللعب المغلقة خلال الأشهر القليلة القادمة، وستطرح تحديثات وميزات جديدة للمختبرين ، وشرحت الشركة المطورة التغييرات التي تنوي إجراؤها على لعبة ماراثون ، مع التركيز على جانب البقاء.

وأكد الاستوديو أنه سيعمل على جعل مواجهات الذكاء الاصطناعي مع الأعداء أكثر تحديًا وتشويقًا، ومسارات اللعب أكثر مكافأة، والقتال أكثر توترًا واستراتيجية.

وستطرأ تغييرات أيضًا على قصة ماراثون من خلال السرد القصصي والبيئي، بالإضافة إلى طابع أكثر قتامة بشكل عام، يتماشى مع موضوعات ثلاثية ماراثون الأصلية ، وصرحت بنجي بأن هذا سيُحسّن أيضًا من دقة الصورة البصرية للعبة، ويضيف ميزات اجتماعية مثل الدردشة عن قرب.