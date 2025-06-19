شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 طرق فعالة لتحسين جودة المكالمات فى تطبيق ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصر تتزايد فيه الحاجة إلى الاتصال السريع والفعّال، أصبحت جودة المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت عاملاً حاسمًا في تجربة المستخدم، تطبيق "ماسنجر" من ميتا (فيسبوك سابقًا)، الذي يعد أحد أشهر تطبيقات المراسلة عالميًا، يواجه تحديات في جودة المكالمات لدى بعض المستخدمين، إليكم أربع طرق فعالة لتحسين جودة الاتصال على التطبيق، وفقًا لتوصيات الخبراء وتجارب المستخدمين.

1. استخدام اتصال إنترنت قوي ومستقر

تُعد جودة الاتصال بالإنترنت العامل الأول في تحديد مدى وضوح المكالمة واستقرارها، يُفضل الاعتماد على شبكة Wi-Fi قوية بدلًا من بيانات الهاتف المحمول، خصوصًا في المكالمات المرئية، ينصح بأن تكون سرعة الإنترنت لا تقل عن 10 ميجابت/ثانية لتحصل على جودة فيديو مقبولة، وأن تكون سرعة الرفع (upload) كافية لتجنب التقطعات أو التأخير.

2. تحديث تطبيق ماسنجر بانتظام

غالبًا ما تُصدر شركة ميتا تحديثات لتطبيق ماسنجر تشمل تحسينات في الأداء وجودة الاتصال، بالإضافة إلى إصلاح الأخطاء البرمجية، استخدام نسخة قديمة من التطبيق قد يؤدي إلى مشاكل في جودة الصوت والصورة، لذا من الضروري تفعيل التحديثات التلقائية أو التحقق يدويًا من وجود إصدار جديد على متجري Google Play أو App Store.

3. إغلاق التطبيقات الأخرى أثناء المكالمات

تشغيل عدد كبير من التطبيقات في الخلفية، خاصة تلك التي تستخدم الإنترنت أو الذاكرة، قد يؤثر سلبًا على أداء ماسنجر أثناء المكالمة، من الأفضل إغلاق التطبيقات الثقيلة مثل YouTube أو الألعاب التي تعمل في الخلفية لتقليل الضغط على وحدة المعالجة وذاكرة الجهاز، مما يساعد في تحسين جودة المكالمة.

4. تعديل الإعدادات وتفعيل الوضع عالي الجودة

يوفّر ماسنجر خيارات غير ظاهرة بشكل مباشر تتيح للمستخدم تحسين جودة المكالمات، من خلال الإعدادات، يمكن تفعيل أو تعطيل خيارات مثل "وضع البيانات المنخفضة"، الذي يُفضل إيقافه في حال توفّر اتصال جيد للحصول على جودة أعلى، كذلك، في بعض الأجهزة، يمكن تفعيل تحسينات صوتية عبر النظام لضمان صوت أكثر وضوحًا.

5.تحول رقمي يتطلب وعي المستخدم

تحسين جودة المكالمات لا يعتمد فقط على التطبيق نفسه، بل على وعي المستخدم بالعوامل التقنية المحيطة به، وبينما تستمر تطبيقات التواصل في تطوير تقنياتها، يظل المستخدم مسؤولًا عن تحسين البيئة التقنية التي يعتمد عليها، سواء من خلال اختيار مكان مناسب لإجراء المكالمة أو استخدام سماعات ذات جودة عالية تقلل من الضوضاء وتُحسن من جودة الصوت.



