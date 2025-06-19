شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads توسّع تكاملها مع الشبكات اللامركزية عبر ميزة البحث عن المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة Threads التابعة لإنستجرام، والتي تُعد المنافس الأبرز لتطبيق X (تويتر سابقًا)، عن إطلاق ميزتين جديدتين ضمن جهودها للانخراط بشكل أوسع في ما يُعرف باسم الويب الاجتماعي المفتوح (Fediverse)، وهو نظام من الشبكات الاجتماعية اللامركزية.





الميزات الجديدة تتيح للمستخدمين عرض منشورات قادمة من تطبيقات اتحادية مثل Mastodon وBookwyrm وWriteFreely داخل خلاصة مخصصة ضمن تبويب “المتابعة” في تطبيق Threads، شرط تفعيل خيار مشاركة المنشورات عبر الشبكات اللامركزية.

كما أصبح بالإمكان البحث عن حسابات لمستخدمين في الفديفيرس مباشرة من داخل تطبيق Threads.

ورغم أن هذه المنشورات لا تظهر ضمن الخلاصة الرئيسية مع بقية منشورات مستخدمى Threads، إلا أنه يمكن الوصول إليها من خلال رابط في أعلى التبويب ينقلك إلى خلاصة منفصلة مخصصة للمحتوى الاتحادى.

تكامل أوسع مع تطبيقات الويب المفتوح

تسحب Threads المنشورات من تطبيقات مدعومة ببروتوكول ActivityPub، مثل Mastodon، وتدعم حاليًا محتوى من مستخدمي Flipboard وWordPress الذين فعّلوا ميزة المشاركة في الفديفيرس، إلى جانب خدمات أخرى قيد الإضافة مستقبلًا.

وتهدف هذه الخطوة إلى جعل Threads أكثر شبهًا بتطبيق اتحادي (Federated App)، أي أنه متصل بشبكة أوسع من الخوادم الاجتماعية المترابطة التي لا تخضع لملكية شركة واحدة، وهو مبدأ رئيسي في منصات التواصل اللامركزي.

رغم أن التكامل الكامل لم يُستكمل بعد، إلا أن Threads تُعد حاليًا أكبر تطبيق يستخدم بروتوكول ActivityPub، إذ تجاوز عدد مستخدميه النشطين شهريًا 350 مليون مستخدم، مما يجعله أكبر من أي تطبيق آخر في الفديفيرس.

ميزات لامركزية تحت الاختبار

منذ إطلاقه فى يوليو 2023، استلهم تطبيق Threads بعض ميزاته من شبكات تقليدية مثل X، وأخرى تعتمد على البروتوكولات المفتوحة مثل Mastodon وBluesky.

وقد أدخل ميزات مثل الخلاصات المخصصة وحزم المتابعة المقترحة، بالإضافة إلى إمكانية:

• مشاركة المنشورات مع مستخدمي الفديفيرس.

• استقبال الردود على المنشورات من مستخدمي Mastodon.

• متابعة ملفات شخصية خارج شبكة Threads.

• رؤية من يتابع المستخدم من شبكات اتحادية أخرى.

وفي يونيو الجارى، وسّعت Threads ميزة المشاركة عبر الفديفيرس لتشمل دول الاتحاد الأوروبي، بعد إطلاقها سابقًا في الولايات المتحدة وكندا واليابان.

وبحسب Meta، فقد تفاعلت Threads مع أكثر من 75% من خوادم الفديفيرس منذ إطلاق الميزة قبل عام.

ورغم التقدم، لم تُعلن الشركة حتى الآن عن موعد دعم خاصية نقل الحسابات (Account Portability)، وهي ميزة جوهرية في التطبيقات اللامركزية، تسمح للمستخدمين بنقل بياناتهم وحساباتهم إلى منصات أخرى إذا لم تناسبهم سياسات Meta.

هذه الخطوة تعد ضرورية لضمان أن يكون التحكم في البيانات والهوية الرقمية بيد المستخدمين أنفسهم، وليس الشركات.