تكنولوجيا: شاومي تكشف عن لوحي الألعاب Redmi K Pad بمعالج Dimensity 9400 Plus ومعدل تحديث 165 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي جهاز Redmi K Pad كمنافس جديد للوحي iPad mini 7، وذلك بعد إطلاق لوحي RedMagic Gaming Tablet 3 Pro مؤخرًا. سيُنافس لوحي شاومي القادم أيضًا جهاز Legion Y700 الأحدث، الذي من المتوقع أن تطرحه لينوفو عالميًا في وقت لاحق من هذا العام تحت اسم Legion Tab Gen 4. في الوقت ذاته، أكدت RedMagic أن لوحي Gaming Tablet 3 Pro سيكون متاحًا خارج الصين باسم RedMagic Astra.

للأسف، لم تصل شاومي بعد إلى مرحلة تأكيد ما إذا كان جهاز Redmi K Pad سيُطرح عالميًا. بدلاً من ذلك، تواصل الشركة إثارة حماس الجمهور بمعلومات تدريجية حول لوحيها الجديد الذي تصفه بـ”لوحي الأداء الفاخر” عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه المرة، أكدت الشركة ومديروها تضمين شاشة IPS بقياس 8.8 بوصة، وهي ميزة كانت قد كشف عنها المسربون سابقًا.

سيوفر جهاز Redmi K Pad سطوعًا يصل إلى 700 شمعة عبر شاشته مقاس 8.8 بوصة.

أوضحت شاومي الآن أن هذه الشاشة المدمجة ستعرض دقة أصلية 3K. ورغم أن الدقة الدقيقة ونسبة العرض إلى الارتفاع لا تزال غير معروفة حتى الآن، أضافت شاومي أن هذه الشاشة ستوفر معدل تحديث يصل إلى 165 هرتز. علاوة على ذلك، يُقال إن لوحي Redmi K Pad سيتميز بتوزيع وزن بنسبة 50:50، حتى مع نظام التبريد بغرفة بخار من سبائك الألمنيوم بمساحة 12,050 مم².

كذلك من المتوقع أن ينافس لوحي Redmi K Pad سلسلة Galaxy Tab S11 باستخدام نفس معالج MediaTek Dimensity 9400 Plus. وعلى عكس الأجهزة اللوحية الرائدة من سامسونج، سيحتوي لوحي Redmi K Pad على منفذي USB Type-C ومحركين خطيين على المحورين X لتوفير تجربة ألعاب غامرة حتى أثناء الشحن. للأسف، لا تزال شاومي تتجنب الإعلان عن موعد إصدار محدد في اعلانتها.

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