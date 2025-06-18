شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: الجيل الجديد من "إكس بوكس" سيعتمد على شريحة AMD والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تعاون جديد مع شركة AMD لتطوير الجيل القادم من أجهزة "إكس بوكس"، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة ألعاب أكثر انفتاحًا، لا تقتصر على متجر واحد أو جهاز واحد فقط، وأوضحت "سارة بوند"، رئيسة Xbox، في مقطع فيديو عبر يوتيوب، أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على إتاحة اللعب عبر منصات متعددة، مما يعكس رؤية أوسع لتجربة الألعاب المستقبلية.

ويأتي هذا التعاون في إطار اتفاقية استراتيجية تمتد لعدة سنوات، تشمل تطوير معالجات مشتركة "سيليكون مخصص" لمجموعة متنوعة من الأجهزة، على رأسها الجيل المقبل من منصات "إكس بوكس"، كما يشمل التعاون تحسين تقنيات "Xbox Cloud Gaming"، ما يعكس التزام مايكروسوفت بتقديم تجربة ألعاب مرنة وسلسة عبر مختلف المنصات.

وشددت بوند على أن المنصة الجديدة ستركز على دعم اللعب عبر مختلف الأجهزة، مضيفة: "هدفنا هو بناء منصة ألعاب ترافقك أينما ذهبت"، وتسعى مايكروسوفت من خلال هذا التوجه إلى إتاحة الألعاب المفضلة للمستخدمين على أي جهاز يختارونه، دون التقيد بنظام واحد أو متجر محدد.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب شراكة أخرى أبرمتها مايكروسوفت مؤخرًا مع شركة Asus، حيث يخطط الطرفان لإطلاق جهازين محمولين من فئة "Xbox Ally" في وقت لاحق من هذا العام، وستقدم هذه الأجهزة تجربة إكس بوكس متكاملة على نظام ويندوز، مع إمكانية الوصول إلى متاجر أخرى مثل Steam.

وأشارت تصريحات بوند إلى أن نظام ويندوز سيلعب دورًا محوريًا في خطة تطوير الجيل الجديد من "إكس بوكس"، إذ تسعى مايكروسوفت لجعل ويندوز المنصة الأولى عالميًا للألعاب.

في الوقت نفسه، تؤكد الشركة أن دعم التوافق مع مكتبة الألعاب الحالية لـ"إكس بوكس" سيظل من أولوياتها، رغم أن أجهزة "Xbox Ally" المحمولة لن تدعم ألعاب المنصات المنزلية ما لم تكن لها إصدارات خاصة بالحواسب، إلا أن الجيل الجديد من الأجهزة سيتجاوز هذا القيد.

أبدت بوند حماسها لما سيحققه هذا التعاون مع AMD من تطور في تقنيات الألعاب، قائلة: "نعمل سويًا على دفع حدود إمكانيات معالجات الألعاب إلى مستوى جديد"، في إشارة إلى تحسينات مرتقبة في الرسوميات وتجارب اللعب المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وترى مايكروسوفت أن مستقبل الألعاب يكمن في الإتاحة الكاملة: أن تلعب من أي مكان، ومع أي شخص، ولهذا تستثمر الشركة في تطوير أجهزة متعددة تشمل منصات منزلية ومحمولة، وحواسب، وحلول سحابية، وإكسسوارات ذكية.

ومع بدء ملامح الجيل الجديد من "إكس بوكس" في الظهور، تؤكد مايكروسوفت أنها ستكشف قريبًا عن مزيد من التفاصيل، في خطوة تترقبها مجتمعات اللاعبين بشغف لما تحمله من وعود بتجربة ألعاب مبتكرة وشاملة.