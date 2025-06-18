شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح نماذج الذكاء الاصطناعى Gemini 2.5 Pro وFlash لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini 2.5، وبهذا، أصبح بإمكان مستخدمي روبوت المحادثة الوصول إلى الإصدارات المستقرة من نموذجي Gemini 2.5 Pro وGemini 2.5 Flash، ومن المثير للاهتمام أن جوجل قد أتاحت أيضًا نموذج Pro للمستخدمين في الإصدار المجاني من منصة Gemini، كما أصدرت الشركة أيضًا نموذج 2.5 Flash-Lite، الذي يُزعم أنه أسرع نموذج ذكاء اصطناعي وأكثرها فعالية من حيث التكلفة من جوجل.

Gemini 2.5 Pro متاح الآن لجميع المستخدمين

أعلنت جوجل، في منشور على مدونتها، عن إطلاق الإصدارات المستقرة من نموذجي Gemini 2.5 Pro وFlash، وكانت نماذج اللغات الكبيرة (LLM) متاحة للمستخدمين حتى الآن كمعاينة، مما يعنى أنه لم يكن من الممكن استخدام كامل إمكانياتها، وأثناء فترة المعاينة، تميل هذه النماذج أيضًا إلى أن تكون عرضة للأخطاء والثغرات، والتى من المرجح إصلاحها فى الإصدار الثابت.

وبينما سيستمر مستخدمو Google AI Pro وUltra فى الوصول إلى إصدار Gemini 2.5 Pro، يمكن لمستخدمي الإصدار المجاني استخدامه أيضًا، ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الحد اليومى للمستخدمين المجانيين أقل من مستخدمي الإصدار المدفوع، والجدير بالذكر أن مستخدمي Google AI Pro يحصلون على وصول أوسع إلى الإصدار مع 100 تذكير يومى، بينما يحصل مستخدمو الإصدار Ultra على حد أعلى للسعر.

الجدير بالذكر أن هذا الإصدار من إصدار Pro مشابه للإصدار الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا الشهر، ولا توجد تغييرات ملحوظة.

ويعني هذا التغيير أيضًا أن قائمة اختيار النموذج على موقع وتطبيق Gemini لن تعرض إصدارات المعاينة لهذه النماذج، وسيتمكن مستخدمو الإصدار المجاني الآن من رؤية Gemini 2.5 Flash وGemini 2.5 Pro ونموذج معاينة التخصيص الذي يمكنه الوصول إلى سجل بحث Google الخاص بالمستخدم والإجابة على الاستفسارات بناءً عليه.

يُذكر أن عملاق التكنولوجيا قد أصدر أيضًا طراز Gemini 2.5 Flash-Lite. وتقول جوجل إنه يتميز بأداء أعلى من طراز 2.0 Flash-Lite، ويتفوق عليه في مجالات مثل البرمجة والرياضيات والعلوم والاستدلال والمهام متعددة الوسائط، ويهدف هذا الطراز منخفض الكمون إلى أداء مهام شبه آنية مثل الترجمة والتصنيف. كما يتضمن ميزات أخرى من عائلة 2.5، مثل الاستدلال بميزانيات رموز مختلفة، والاتصال ببحث جوجل وأدوات تنفيذ التعليمات البرمجية، ودعم الإدخال متعدد الوسائط، ونافذة سياقية تتسع لمليون رمز.

ويتوفر Gemini 2.5 Flash-Lite حاليًا عبر Google AI Studio وVertex AI، وتستضيف هاتان المنصتان أيضًا الإصدارات المستقرة من 2.5 Pro وFlash.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل جوجل أيضًا على دمج طرازي 2.5 Flash-Lite وFlash في محرك البحث.