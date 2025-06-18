تكنولوجيا: شائعات: جهاز أكس بوكس القادم قد يتجاوز سعره 1000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخرًا أن الجيل القادم من أجهزة إكس بوكس سيعتمد على معالجات AMD SoCs. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الجهاز لن يقتصر على متجر واحد فقط، وهي ميزة بارزة تتماثل مع ما تقدمه أجهزة ROG Xbox Ally المحمولة. على الرغم من جاذبية هذه الفكرة، فإن هذا النوع من الحرية سيأتي بتكلفة مرتفعة، حيث ادعى أحد المسربين المعروفين أن سعر جهاز إكس بوكس القادم قد يتجاوز 1000 دولار.

المسرب المعروف باسم Kepler_L2، الذي يشتهر بتسريباته حول المعالجات وقدرات الأجهزة القادمة، بما في ذلك أجهزة بلايستيشن وإكس بوكس الجديدة، علّق على الإعلان الأخير لرئيسة إكس بوكس، سارة بوند، عبر منصة X. وأشار إلى أن السماح بمتاجر متعددة على جهاز الألعاب الأساسي الخاص بمايكروسوفت يتطلب بيع الجهاز بأرباح. وأضاف المسرب: “استعدوا لأول جهاز ألعاب بسعر يتجاوز 1000 دولار”.

حتى الآن، لم تصدر مايكروسوفت أي معلومات رسمية حول سعر الجيل القادم من إكس بوكس، لكن التسريب الذي يشير إلى سعر يتجاوز 1000 دولار قد يكون له أساس. تتميز أجهزة الألعاب عادةً بقدرات محدودة ومحسّنة، مما يتيح تصنيع المعالجات بتكلفة أقل مقارنة بأجهزة الحواسيب الشخصية. ونتيجة لذلك، تستطيع شركات مثل مايكروسوفت وسوني وفالف تسعير أجهزة الألعاب بأسعار منخفضة نسبيًا، مع الاعتماد على الأرباح من المتاجر الحصرية والاشتراكات (مثل خدمات إكس بوكس وبلايستيشن).

مع السماح بمتاجر متعددة، ستفقد مايكروسوفت ميزة الحصرية وربما عددًا من المشتركين. ولهذا، سيتعين تعويض هذا النقص من خلال رفع سعر الجهاز الأساسي، مما سيؤدي إلى تقديم جهاز أغلى للمستهلكين، وقد تكون الزيادة في السعر كبيرة.

علّق بعض المستخدمين على منشور Kepler_L2 ولم يعارضوا فكرة جهاز ألعاب بسعر 1000 دولار. أشار البعض إلى أن الجهاز قد يكون بديلاً لأجهزة الحواسيب الشخصية، مما يجعل سعره مبررًا. وأشار آخرون إلى أن وجود متاجر متعددة قد يؤدي إلى منافسة في أسعار الألعاب. أما بالنسبة للسعر الفعلي لجهاز إكس بوكس القادم، فلا يزال الأمر غير مؤكد. وتشير الشائعات الأخيرة إلى أن مايكروسوفت قد تكشف عن الجهاز الجديد بحلول عام 2026.

المصدر