شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تكشف عن iPhone 20.. تحفة زجاجية احتفالًا بمرور 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل رسميًا عن إصدار iPhone 20، أحدث أجهزتها الذكية، والذي يأتي كتحفة هندسية وتقنية تحتفل بها الشركة بمرور 20 عامًا على إطلاق أول آيفون في عام 2007.

ويمثل هذا الهاتف قفزة نوعية في عالم الهواتف الذكية من حيث التصميم والمواصفات، حيث وصفته بعض المصادر التقنية بأنه “أول هاتف زجاجي بالكامل من آبل” في إشارة إلى تصميمه الانسيابي والمصنوع من طبقة واحدة من الزجاج المعالج.

تصميم ثوري بلا فواصل

من أبرز ملامح iPhone 20 هو التصميم الزجاجي الكامل الذي يلغي الحاجة للإطار المعدني التقليدي، مستفيدًا من تقنيات جديدة تجعل الهاتف أكثر مقاومة للكسر والمياه، دون المساس بخفة وزنه أو أناقته. وتُظهر الصور المسربة عبر حساب Majin Bu على منصة X (تويتر سابقًا)، أن الهاتف يأتي بشاشة منحنية الحواف بدون أي أزرار مادية، ويعتمد كليًا على الإيماءات والذكاء الاصطناعي في التفاعل مع المستخدم.

iOS 26: واجهة ذكية بأقل مجهود

يتزامن إطلاق iPhone 20 مع إصدار نظام التشغيل الجديد iOS 26، والذي يظهر فيه تطور كبير في مركز التحكم (Control Center). فالصورة المنشورة توضح رحلة تطور هذه الواجهة منذ iOS 7 وحتى الإصدار الأخير، حيث أصبح الوصول للإعدادات أكثر سلاسة، وتم دمج عناصر التحكم الذكي والإشعارات بشكل يتيح تخصيصًا أوسع وتجربة مستخدم أكثر تكاملًا.

تجربة استخدام مدعومة بالذكاء الاصطناعي

من حيث الأداء، يعتمد الهاتف على معالج Apple A20 Bionic الجديد، المصمم بدقة 2 نانومتر، والذي يدعم الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر من خلال وحدة مخصصة على الشريحة. هذا يتيح تنفيذ أوامر معقدة مثل توليد صور عبر Siri أو تحرير الفيديوهات تلقائيًا، إضافة إلى قدرة الهاتف على التكيف مع سلوك المستخدم والتنبؤ بخطواته لتوفير طاقة البطارية وتحسين الأداء العام.

الكاميرا: واقع معزز وحوسبة بصرية

جاء iPhone 20 مزودًا بنظام كاميرا جديد كليًا يدمج تقنيات الواقع المعزز، حيث تستطيع الكاميرا التعرف على عناصر المشهد في الوقت الحقيقي وعرض معلومات تفاعلية على الشاشة. كما دعمت آبل ميزة التصوير عبر التركيز المكاني (Spatial Focus)، ما يسمح بالحصول على صور عالية الدقة حتى في الإضاءة المنخفضة.

تسويق ذكي واحتفال عالمي

بالتزامن مع الإعلان، أطلقت آبل حملة تسويقية عالمية تحت شعار “20 عامًا من الابتكار”، تتضمن فيديوهات توثيقية لمراحل تطور الآيفون، وتجارب حية من المستخدمين الأوائل حتى اليوم. ويتوقع أن يصل الهاتف إلى الأسواق في الربع الأخير من العام الحالي، بأسعار تبدأ من 1,299 دولارًا للنموذج الأساسي.

يأتي iPhone 20 كتجسيد لعشرين عامًا من التطوير المستمر، ويُظهر التزام آبل بتقديم جهاز لا يكتفي بالمواصفات التقنية العالية، بل يراهن على تجربة استخدام جديدة بالكامل. ومع دمج الذكاء الاصطناعي والتصميم الزجاجي الثوري ونظام iOS 26، قد يكون هذا الهاتف هو نقطة التحول التالية في صناعة الهواتف الذكية.