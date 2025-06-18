تكنولوجيا: Mistral تطلق Magistral: أول نموذج ذكاء اصطناعي بقدرات استدلالية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Mistral AI الفرنسية عن إطلاق Magistral، أحدث نماذجها في الذكاء الاصطناعي والمصمم خصيصًا لتنفيذ مهام الاستدلال المنطقي.

يختلف هذا النموذج عن الأنظمة التقليدية بسرعة أدائه، إذ يستغرق وقتًا أطول للبحث وتحليل المعلومات وتقديم ردود مدروسة، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في القطاعات التي تتطلب التزامًا صارمًا بالقوانين مثل المال، القانون، والطب، حيث يوفر شفافية في عملية الاستدلال.

يُعد Magistral خيارًا أوروبيًا بديلًا للنماذج الأمريكية والصينية المسيطرة مثل OpenAI وAnthropic وDeepSeek، وقد حظي بدعم مباشر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصفه بأنه تجسيد للتكنولوجيا السيادية الفرنسية.

كما أعلن ماكرون عن مشروع إنشاء مركز بيانات خاص بالذكاء الاصطناعي في فرنسا، بميزانية تتراوح بين 30 و50 مليار يورو.

طرحت Mistral النموذج في نسختين:

Magistral Small: نموذج مفتوح المصدر بعدد 24 مليار معلمة، يمكن تحميله من منصة Hugging Face، لكنه يتطلب حاسبًا ببطاقة رسوميات قوية مثل Nvidia 5090.

Magistral Medium: نسخة مخصصة للشركات والمشتركين في خدمة Le Chat، ستتوفر قريبًا أيضًا عبر منصات الحوسبة السحابية مثل Microsoft Azure AI.

النموذج يقدم خيارين:

Flash Answers للإجابات السريعة دون تفاصيل داعمة.

Think Mode للإجابات المدروسة مع توضيح خطوات التفكير، مما يمنح المستخدمين فهمًا أعمق لآلية عمل النموذج.

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