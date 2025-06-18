شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة بروبا- 3 التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية تُنتج أول كسوف شمسى اصطناعى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

أنتجت مهمة بروبا-3 التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والمكونة من قمرين صناعيين يدوران حول الأرض، رسميا أول كسوف شمسى اصطناعى فى العالم، حيث قام مركز عمليات العلوم ASPIICS (SOC)، التابع للمرصد الملكى البلجيكى، بمعالجة الصور التى ستشاهدونها قريبا، حيث يقوم فريق متخصص من العلماء والمهندسين بإعداد أوامر تشغيلية لجهاز الإكليل الشمسى بناء على طلبات من المجتمع العلمى.

يحدث كسوف الشمس بشكل أساسى عندما يصطف القمر تماما مع الشمس، مُلقيا ظله على الأرض، لبضع دقائق عابرة، يحصل العلماء على فرصة نادرة لدراسة الغلاف الجوى الخارجى للشمس، لكن هذه المشاهد الطبيعية يصعب التنبؤ بها، ومدتها القصيرة تجعل الباحثين متعطشين لمزيد من البيانات، لكن بروبا-3 استطاعت أن تتجاوز هذه القيود، فمن خلال إطلاق مركبتين فضائيتين على بُعد 150 مترا فى تشكيل مثالى، تُنتج المهمة كسوفا عند الطلب، مُحافظة عليه لمدة تصل إلى 6 ساعات لكل مدار مدته 19.6 ساعة، وفقا لموقع techeblog.

يقول أندريه جوكوف، الباحث الرئيسى فى جهاز رصد الهالة الشمسية Proba-3: "صورنا للكسوف الاصطناعى تُضاهى تلك الملتقطة أثناء الكسوف الطبيعى، الفرق هو أننا نستطيع إنشاء الكسوف مرة واحدة كل 19.6 ساعة مدارية، بينما يحدث الكسوف الكلى للشمس طبيعيا مرة واحدة تقريبا، ونادرا ما يحدث مرتين فى السنة".

تضمن مجموعة من التقنيات - نظام الملاحة GPS، ووصلات الراديو بين الأقمار الصناعية، وكاميرات الضوء المرئى، وأجهزة الاستشعار التى تعمل بالليزر - حركة المركبة الفضائية كوحدة واحدة، يقول ديتمار بيلز، مدير التكنولوجيا والهندسة والجودة فى وكالة الفضاء الأوروبية: "الدقة المُحققة استثنائية"، ويُثبت هذا سنوات تطورنا التكنولوجى، ويضع وكالة الفضاء الأوروبية فى طليعة مهمات الطيران التكوينى.

تتجاوز الآثار المترتبة على ذلك علوم الطاقة الشمسية، حيث يُمكن للطيران التكوينى أن يُحدث ثورة فى استكشاف الفضاء، مُمكّنا التلسكوبات الافتراضية التى تمتد كيلومترات أو خدمات الأقمار الصناعية فى المدار من إطالة عمر المهمة.

خلال مهمتها التى تستمر عامين، ستُقدم بروبا-3 ما يقرب من 1000 ساعة من بيانات الإكليل، وهى متاحة مجانا للباحثين حول العالم.