تكنولوجيا: جوجل تسخر من أبل بسبب ميزات iOS 26 الموجودة في Pixel منذ سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إعلان أبل عن نظام iOS 26، سارعت سامسونج بالسخرية من بعض الميزات الجديدة التي ستصل لهواتف آيفون هذا الخريف، بحجة أنها كانت متوفرة منذ سنوات على أجهزتها. واليوم، انضمت جوجل إلى هذا السجال – ولو متأخرة قليلًا، فـ”أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا”، كما يُقال.

أطلقت جوجل فيديو جديدًا ضمن حملتها “#BestPhonesForever” التي كثيرًا ما توصف بأنها محرجة، ويستعرض الفيديو حوارًا بين هاتف Pixel وهاتف iPhone، يتمحور هذه المرة حول كيف أن ميزات iOS 26 “استُلهمت” من أجهزة Pixel.

خلال الفيديو، يذكر هاتف Pixel ميزة الترجمة التلقائية للرسائل، موضحًا أنه استخدمها قبل أربع سنوات. ثم يتطرق إلى ميزة Hold Assisi، التي توفرت على هواتف Pixel منذ خمس سنوات.

بعد ذلك، يتحدث عن ميزة فلترة المكالمات، والتي تُعد جديدة في iOS 26، رغم أن هواتف Pixel توفرها منذ سبع سنوات.

وفي نهاية الفيديو، يسأل iPhone نظيره Pixel عمّا يعمل عليه في سلسلة Pixel 10 القادمة، في تلميح ساخر إلى نية “استلهام” المزيد من الأفكار لأجهزة iPhone 17.

ورغم الطابع الساخر للفيديو، إلا أنه يُعد من أقل الإعلانات “حرجًا” في هذه السلسلة، بل ويمكن القول إنه يحمل طابعًا طريفًا نوعًا ما.

مع ذلك، لا يمكن إنكار حقيقة أن استلهام الميزات بين المنافسين أمر طبيعي ومتوقع في عالم التقنية.

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