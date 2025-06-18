تكنولوجيا: شاومي تثير الحماس لهاتف Mix Flip 2 وتكشف موعد الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شاومي رسميًا بالتشويق لهاتف Mix Flip 2، مؤكدة بذلك صحة الشائعات السابقة التي توقعت الكشف عنه قبل نهاية هذا الشهر.

ونشرت الشركة اليوم صورة تشويقية على موقعها الرسمي، تظهر جزءًا من صندوق الهاتف، مصحوبة بعبارة: “نراكم هذا الشهر”، ما يعني أن الإطلاق في السوق الصينية سيتم خلال يونيو الجاري.

من المتوقع أن يتبع الإطلاق المحلي طرح عالمي، كما حدث مع الجيل السابق من الهاتف، لكن ذلك قد يتأخر قليلًا. ورغم أن شاومي لم تكشف بعد عن المواصفات الرسمية للجهاز، فإن التسريبات السابقة تشير إلى أنه سيعمل بشريحة Snapdragon 8 Elite القوية.

يُرجّح أن يأتي الهاتف بشاشة قابلة للطي بقياس 6.85 بوصة بدقة “1.5K” ومعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب بطارية بسعة 5100 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 67 واط واللاسلكي بقدرة 50 واط.

أما من ناحية الكاميرا، فمن المنتظر أن يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري، بالإضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بنفس الدقة لتحل محل العدسة المقربة في الإصدار السابق. ويُتوقع أيضًا أن يحصل الهاتف على تصنيف IPX8 لمقاومة الماء.

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