شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تعلن آبل عن ميزة قياس سكر الدم فى ساعة Apple Watch 13؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكهنات عديدة على مدار السنوات الماضية، تشير إلى تزويد ساعة Apple Watch بميزة مراقبة سكر الدم غير الجراحية، ولكن الآن، تجددت تلك التكهنات التي تشير إلى أن ساعة Apple Watch 13 (المتوقع إصدارها عام 2027) قد تكون أول طراز مزود بهذه الميزة.

تعود التقارير حول ميزة مراقبة سكر الدم غير الجراحية على ساعة Apple Watch إلى عام 2021، عندما كان من المتوقع أن تتوفر في Apple Watch Series 7.

ويُقال إن آبل تعمل على نظام مراقبة سكر الدم منذ فترة طويلة، ومع ذلك، أعلن المحلل جيف بو أن مراقبة مستوى السكر في الدم قد تكون الميزة الرئيسية لساعة Apple Watch Series 13 في عام 2027.

ووفقًا للمحلل، قد يُطلق على الساعة اسم "Apple Watch with Blood Monitoring"، إلا أن بو لم يُقدم أي تفاصيل أخرى، وتُواصل آبل بالفعل، إضافة ميزات صحية إلى Apple Watch ومن بينها مراقبة مستوى الأكسجين في الدم (أو تشبعه)، إلا أن ميزة مراقبة الأكسجين في الدم كانت موضع نزاع على براءة اختراع، وهي مُعطّلة حاليًا في طُرز Apple Watch المُباعة في الولايات المتحدة.

وليس آبل الشركة الوحيدة التي تبحث عن طرق لتقديم نظام مراقبة سكر الدم غير جراحي، فقد انتشرت شائعات على الإنترنت حول عمل منافستها الصينية أيضًا على مثل هذه الميزة.

ويعد وجود هذه الميزة في الساعة الذكية أمرٌ هام مع ذلك، وكما هو الحال مع مراقبة أكسجين الدم، إذا لم تكن ذات جودة طبية، فإن الاعتماد عليها لإدارة حالة طبية قد يكون محفوفًا بالمخاطر - وغير مستحسن بشكل عام.

وبالنسبة للمستخدمين العاديين أو المهتمين بمستويات سكر الدم لديهم، قد تكون أداةً مفيدة - خاصةً لمن يتابعون أنظمتهم الغذائية أو صحتهم العامة.