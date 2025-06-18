شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخيرًا.. آبل تسمح بتعيين نغمات رنين مخصصة فى iOS 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل، في آخر تحديث لها انها تتيح أخيرًا لمستخدمي iOS تعيين نغمات رنين مخصصة في iOS 26، وعلى الرغم أن هذه الميزة نفسها كانت موجودةً منذ زمنٍ طويل في هواتف Android، ولكن على الرغم من تأخرها، إلا أنها تمنحك طريقة أسهل لتعيين نغمة رنين مخصصة على هاتفك الآيفون

وفي الماضى، إذا كنت ترغب في الحصول على نغمة رنين مخصصة على جهاز iPhone، فلم يكن أمامك سوى خيارين، الدفع مقابل نغمة رنين من متجر iTunes، أو اتباع عمليةٍ مُعقدةٍ للغاية باستخدام GarageBand، كان كلا الخيارين مُزعجًا بطريقته الخاصة. ولكن مع iOS 26 (نسخة المُطورين فقط) تمت إتاحة هذه الميزة بكل سهولة .

ومع نظام iOS 26 (نسخة المعاينة للمطورين حاليًا)، سهّلت Apple الأمر نوعًا ما، فلا يزال بإمكانك تنزيل أي صوت من الإنترنت، ولكن على الأقل أصبح ضبط نغمة مخصصة أسهل بكثير الآن.

وفيما يلي طريقة تفعيل تلك الميزة:

أولاً، تأكد من أن ملف الصوت الذي تريد استخدامه موجود بالفعل على جهاز iPhone الخاص بك - إما في تطبيق الملفات أو في المذكرات الصوتية. - إذا كان الملف موجودًا في تطبيق الملفات، فاضغط عليه مطولًا وانقر على "مشاركة".

2. إذا كان موجودًا في المذكرات الصوتية، فانقر على أيقونة النقاط الثلاث بجوار الملف، ثم انقر على "مشاركة". - في قائمة "مشاركة"، مرر لأعلى قليلًا، وانقر على "استخدام كنغمة رنين".

3.ستظهر الآن أيضًا في قسم "نغمات الرنين" ضمن "الأصوات واللمس"و بمجرد حفظ نغماتك المخصصة، يصبح التبديل بينها سهلًا للغاية.

مع أن ضبط نغمة الرنين أصبح أسهل الآن، إلا أن الحصول على ملف الصوت المناسب لا يزال يُشكّل بعض المتاعب، و على سبيل المثال، أردتُ ضبط نغمة رنين كلاسيكية، كانت من نغماتي المفضلة، لكنك لم تستطع تنزيلها مباشرةً لأن نظام iOS لا يسمح بتنزيل ملفات MP3 أو MP4 من المتصفح ولا حتى نغمات الرنين وتظل هذه مشكلة قائمة لمستخدمي آيفون .

