تكنولوجيا: بعد سنوات من الانتظار.. خاصية الريبوست تقترب من إنستجرام

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القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة انستجرام، أنها تختبر ميزة إعادة نشر المنشورات، التي رُصدت منذ عام 2022، حيث أبلغ بعض المستخدمين عن ظهور هذه الميزة على حساباتهم، وأشار أحدهم إلى أنه سيتمكنون من إعادة نشر محتواهم الخاص بالإضافة إلى منشورات الآخرين.

وقد يواجه المستخدمون صعوبة في هذا التغيير، خاصةً أنه سيضيف تنسيقًا جديدًا للمحتوى إلى منصة مكتظة بالفعل بالمنشورات والقصص ومقاطع الفيديو القصيرة والملاحظات والرسائل المباشرة والإعلانات وغيرها.

من ناحية أخرى، سيرحب بعض الأشخاص بهذا التغيير لأنه سيسمح لهم بمشاركة المحتوى الشيق وتعزيزه كما يفعلون بالفعل على منصات أخرى.

على الرغم من أنه يمكنك حاليًا مشاركة منشور شخص ما في قصتك، إلا أن ميزة إعادة النشر القادمة ستتيح لك إعادة نشر المنشور في موجز إنستغرام، بالإضافة إلى ذلك، يستخدم بعض الأشخاص حاليًا حلولًا بديلة وتطبيقات خارجية لإعادة نشر المحتوى، لذا فإن ميزة إعادة المشاركة الرسمية ستغني عن البحث عن بدائل.

بالنسبة للمبدعين، قد تُمكّنهم ميزة إعادة النشر من تعزيز وصولهم واكتشافهم، إضافةً إلى ذلك، يمتلئ إنستجرام بصور وميمات مُعاد نشرها، والتي غالبًا ما لا تُشير إلى أصحابها الأصليين، لذا فإن إضافة ميزة إعادة النشر قد تُساعد في ضمان حصول المبدعين على الفضل عند مشاركة محتواهم على نطاق واسع.

من المنطقي أن يُقدّم إنستجرام ميزة إعادة النشر، لا سيما وأن هذه الميزة قد تبنّاها منصات تواصل اجتماعي أخرى مثل Threads وTikTok.

تجدر الإشارة إلى أن إعادة النشر اكتسبت شعبيةً واسعةً مع إطلاق تويتر ميزة "إعادة التغريد" عام 2009.

