شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم شريط التطبيقات في iOS 26 يثير الجدل على iPhone 16 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت واجهة المستخدم الجديدة في نظام iOS 26 جدلاً واسعًا بين محبي منتجات أبل، بعد أن أظهرت مقارنة مباشرة مع نظام iOS 18 وجود تغييرات ملحوظة في تصميم شريط التطبيقات (Dock) على هاتف iPhone 16 Pro، والتي اعتبرها البعض غير منسجمة مع تصميم الجهاز نفسه.

بحسب ما نشره الحساب التقني الشهير Majin Bu، فإن النظام الجديد iOS 26 شهد تحسينًا في زاوية التقوس (R-angle) بين شريط التطبيقات والأيقونات، ما يمنح الواجهة مظهرًا أكثر حداثة. لكن رغم هذا التعديل، إلا أن تنسيق الزوايا لم ينسجم بصريًا مع شكل الجهاز، وهو ما وصفه المحلل بأنه “غير متناغم مع تصميم الهاردوير”، خاصة عند النظر إليه من قرب كما هو موضح في الصورة التالية:

هل فقدت أبل توازن التصميم بين البرمجيات والمكونات؟

الصور المنشورة تظهر الاختلاف بين واجهة iOS 18 وiOS 26 على نفس الجهاز. ففي نظام iOS 18، يبدو شريط التطبيقات مندمجًا بشكل أفضل مع انحناء هيكل الجهاز، بينما في iOS 26، يظهر أن هناك تنافرًا بين زاوية التقوس في الواجهة الرقمية وشكل الشاشة الفعلي، وهو ما يُعد نقطة ضعف في تناغم تجربة المستخدم.

هذه الملاحظة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول أولويات التصميم لدى أبل: هل ينبغي أن تركز الشركة أكثر على التوافق البصري بين الواجهة والهيكل؟ أم أن تحسينات البرمجيات يجب أن تأتي أولاً حتى لو أثرت على الانسجام البصري؟

انقسام في آراء المستخدمين

في تغريدة أخرى، طرح Majin Bu سؤالًا على متابعيه: “أي واجهة تفضلون؟ iOS 18 أم iOS 26؟”، وهو ما أثار نقاشًا حيويًا بين المستخدمين الذين انقسموا بين من يفضل بساطة التصميم القديم ومن يرى أن التعديلات الجديدة تعكس تطورًا ضروريًا في تجربة الاستخدام.

ورغم أن هذه التغييرات تبدو صغيرة من حيث الشكل، إلا أنها تعكس عمق التفاصيل التي تأخذها أبل في الاعتبار عند تطوير أنظمة تشغيلها، وتُظهر كيف يمكن لأبسط العناصر المرئية أن تؤثر في انطباع المستخدم النهائي.

في انتظار النسخة النهائية من iOS 26، يترقب عشاق أبل ما إذا كانت الشركة ستجري تعديلات إضافية لتحسين هذا التباين المرئي، أو ما إذا كانت تعتبره جزءًا من هوية التصميم الجديدة لأجهزتها الحديثة.