شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة بودكاست صوتى بالذكاء الاصطناعى لشرح نتائج البحث للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

يعد NotebookLM واحدًا من أفضل تطبيقات جوجل لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يمنح المستخدمين القدرة على استكشاف المستندات والملاحظات بمساعدة نموذج Gemini من جوجل، وفي العام الماضي، أضافت الشركة ميزة توليد ما يسمى بـ"الملخصات الصوتية" للمصادر داخل NotebookLM، والآن تختبر جوجل إحضار هذا النوع من البودكاست الوهمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى نتائج البحث.

بدلًا من النقر على الروابط أو قراءة ملخص الذكاء الاصطناعي النصي، يمكن للمستخدم الآن أن يستمع إلى حوار بين شخصيتين افتراضيتين توضحان محتوى نتائج البحث، هذه الميزة لا تزال قيد الاختبار، ومتاحة فقط من خلال "معامل البحث"، ويجب تفعيلها يدويًا.

ومع ذلك، يمكن لأي شخص الانضمام إلى تجربة "الملخص الصوتي" في البحث، بعد الانضمام يظهر مشغل الصوت ضمن نتائج البحث، ولكن ليس في الأعلى حيث يظهر النص المولد بالذكاء الاصطناعي عادة، بل أسفل قسم "يسأل الآخرون أيضًا".

جوجل لا تولد هذا الصوت تلقائيًا بشكل مسبق، بل يتوجب على المستخدم الضغط على زر "توليد" لبدء العملية، وبعد بضع ثوانٍ، يتم تشغيل حوار بين صوتين صناعيين يلخصان نتائج البحث، يتضمن المشغل أيضًا قائمة بالمصادر التي تم الاعتماد عليها في إعداد هذا الملخص، بالإضافة إلى خيارات لتسريع أو إبطاء التشغيل.

توصي جوجل مثلًا بالبحث عن "كيف تعمل سماعات إلغاء الضوضاء" كمثال على استخدام هذه الميزة، ولكن الملخصات الصوتية بدأت تظهر بالفعل في الكثير من عمليات البحث المختلفة، بل يمكن للمستخدمين البحث عن عبارة "Google audio overviews" للحصول على شرح صوتي يشرح ما هي هذه الميزة نفسها، في تجربة تقنية تبدو مثيرة وغريبة في آنٍ واحد.

حتى الآن، تبدو الملخصات التي استمعنا إليها دقيقة نسبيًا عند تناول مواضيع بسيطة، لكن احتمال وجود أخطاء يظل واردًا، ففي NotebookLM، يكون الذكاء الاصطناعي مقيدًا بمجموعة محددة من المستندات والمصادر التي يحددها المستخدم، أما في نتائج البحث المفتوحة، فهناك فرص أكبر لأن يضل الذكاء الاصطناعي طريقه أثناء إعداد الملخصات، وهي مشكلة ظهرت سابقًا أيضًا في الملخصات النصية.

الميزة الجديدة لا تعد أول توسع للملخصات الصوتية خارج NotebookLM، فقد ظهرت أيضًا في وضع "البحث العميق" داخل Gemini وكذلك في مستندات Google Docs، ومع التوسع المتسارع لجوجل في أدوات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تظهر هذه الملخصات في المزيد من المنتجات والخدمات قريبًا.

لذلك، لا تتفاجأ إن وجدت هذه الميزة الصوتية تظهر لك في نتائج البحث تلقائيًا، حتى إن لم تقم بتجربتها بنفسك، فالمُلخصات النصية نفسها بدأت في المعامل قبل أن تصبح جزءًا أساسيًا من تجربة البحث في غضون أشهر قليلة فقط.