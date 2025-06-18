شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد رفع الدعم عن iPhone XS .. ماذا يعنى تصنيف أبل للهاتف بـ"القديم"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل أنها صنفت هاتف iPhone XS باعتباره هاتف "قديم"، فيما تستعد شركة أبل لإطلاق منتجاتها الجديدة فى مؤتمرها السنوى المقرر فى شهر سبتمبر المقبل، وتُعرف السلسلة الجديدة باسم آيفون 17، مما يُشير إلى سرعة مرور الزمن، حتى بالنسبة للأجهزة الشهيرة، فبموجب نظام تصنيف آبل، يُصنّف المنتج بأنه "عتيق" بعد مرور خمس سنوات على توقف الشركة عن بيعه عبر القنوات الرسمية.

فى حين أن الإصلاحات قد لا تزال ممكنة فى متاجر آبل ومن خلال مزودى الخدمة المعتمدين من آبل، إلا أن الخدمة تعتمد كليًا على توفر قطع الغيار، وقد طرح هاتف iPhone XS فى الأسواق فى سبتمبر 2018، وتوقف إنتاجه فى العام التالى مع وصول هاتف iPhone 11، ومع ذلك، استمر تداول الجهاز لدى العديد من البائعين، مما أخر انتقاله رسميًا إلى فئة الأجهزة القديمة حتى وقت قريب، والآن، وبعد مرور خمس سنوات، حجز مكانه فى قائمة آبل للأجهزة القديمة.

وبالنظر إلى المستقبل، يواجه هاتف iPhone XS خطر التقادم الكامل خلال عامين فقط، بمجرد حدوث ذلك، ستتوقف Apple عن تقديم الخدمة بالكامل، ولن تُقدم أى إصلاحات رسمية - حتى لو توافرت قطع الغيار.

ومن المثير للاهتمام أن هاتف iPhone XS Max، شقيقه الأكبر بشاشة 6.5 بوصة واسعة، قد أُدرج فى قائمة الأجهزة القديمة فى وقت سابق، فى نوفمبر 2024، وكان يُنظر إلى كلا الجهازين، وقت إصدارهما، على أنهما ترقيات متواضعة مقارنةً بهاتف iPhone X الرائد، حيث يوفران للمستخدمين شريحة A12 Bionic أسرع، وكاميرات مُحسّنة، ومرونة إضافية لدعم شريحتى SIM.



وفى حين استفاد هاتف XS Max من حجم شاشته الأكبر، إلا أن كلا الطرازين كانا تطوريًا وليس ثوريًا لشركة Apple، ولم تقتصر تحديثات قائمة آبل القديمة على أجهزة آيفون هذه المرة، بل نقلت الشركة أيضًا جهاز آيباد الجيل الخامس، المعروف باسم آيباد 5، من حالة قديمة إلى حالة عيتق أو obsolete، وهذا التغيير يعنى أن آبل قد أوقفت جميع خدمات الأجهزة لهذا الجهاز اللوحى لعام 2017، بغض النظر عن توفر قطع الغيار.

إضافةً إلى سلسلة التحديثات، أجرت آبل تغييرًا طفيفًا على حالة دعم بعض أجهزة ماك، جهاز ماك مينى 2018، الذى كان مُدرجًا بالفعل على أنه قديم قبل بضعة أشهر، يأتى الآن مع تحذير بسيط، وفقًا للتفاصيل الدقيقة التى أُضيفت مؤخرًا إلى صفحة دعم آبل، يُنصح مالكو هذا الطراز تحديدًا من ماك بالتواصل مع مزود خدمة معتمد من آبل لتأكيد أهلية الخدمة، أثار تصنيف ماك مينى 2018 القديم المبكر حيرة بعض المراقبين، حيث توقع الكثيرون أن يتمتع الجهاز بفترة خدمة أطول قليلاً.

منتجات Vintage Apple

تصنف أبل أحد المنتجات على أنها منتج لا يتلقى تحديثات برامج منتظمة، ومن الميزات البارزة حول iPhone أو iPad أو Mac أنه يستمر فى الحصول على تحديثات البرامج لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لكن المنتج القديم لا يمكنه الحصول على أى تحديثات ولا تعد أبل أيضًا بإصلاحات أو خدمة لهذه المنتجات.

وتوضح أبل فى صفحة الدعم الخاصة بها "تعتبر المنتجات قديمة "vintage " هى التى توقفت أبل عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 5 سنوات وأقل من 7 سنوات"، وهذا لا يعنى أن الجهاز سيتوقف عن العمل، ولكن هذا لا يعنى أن مدة الصلاحية يتم رفضها مرة أخرى عندما لا يتلقى المستخدم تحديثات منتظمة.